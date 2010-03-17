Ніна Матвієнко записала передмову до аудіокниги Любомира Гузара

Учора у Києві народна артистка України Ніна Матвієнко записала вступне слово до аудіокниги Блаженнішого Любомира, Верховного Архиєпископа Києво-Галицького УГКЦ. Запис передмови завершив роботу над створенням другої аудіокниги глави УГКЦ під назвою «Дорога до ближнього», яку буде презентовано у часі Великодніх свят. Про це ЗІК повідомили у Департаменті інформації УГКЦ.

В аудіокнизі «Дорога до ближнього» Блаженніший Любомир поділиться зі слухачами власною відповіддю на запитання, що таке любов, пояснить, чи можна назвати любов’ю нерозділене, одностороннє почуття, розповість, на яких засадах у сьогоднішньому суспільстві має будуватися сім’я.

Як бути, коли любов недостатньо сильна? Як Церква ставиться до пошуку другої «половинки» через зустрічі з декількома особами? Якщо Церква проти аборту, то чому й проти контрацепції? Чи має жінка сидіти вдома, а чоловік працювати? Якими є обов’язки батьків стосовно дітей? Що забезпечити: спадок чи освіту? Як будувати стосунки між різними поколіннями? На ці та інші запитання можна буде знайти відповіді у другій аудіокнизі Глави УГКЦ.

«На жаль, упродовж історії людства, від самих початків аж до сьогодні, існували проблеми між поколіннями. Я не знаю, чи є на світі людина, яка у тій ділянці не зробила хоча б невеличкої помилки», – роздумує Блаженніший Любомир, відповідаючи на запитання про стосунки батьків і дітей.

Книга складатиметься із двох дисків і укладена у формі інтерв’ю. Розмову з Блаженнішим Любомиром провів відомий український журналіст Микола Княжицький, директор телеканалу ТВі. Раніше він був президентом Національної телекомпанії України, членом Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, керував телеканалами СТБ, ICTV і «Тоніс».

Перша аудіокнига Блаженнішого Любомира під назвою «Дорога до себе» побачила світ у січні 2009 року. Її було видано тиражем десять тисяч примірників.