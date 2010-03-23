Україну оштрафували за порушення правил ”Євробачення”
Рахуватимуть кожен день
Європейський мовний спілка (European Broadcasting Union) 22 березня оштрафував Національну телекомпанію України за те, що вона не надала конкурсну пісню на "Євробачення-2010" у встановлені терміни.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу.
22 березня закінчився термін подання країнами-учасницями конкурсних композицій, проте Україна не подала запису пісні вчасно, що є порушенням правив.
Відповідно EBU ухвалила рішення про накладення штрафу на НТКУ і штрафуватиме за кожен день відсутність пісні.
Розмір штрафу не уточнюється.
EBU також зазначила, що всі інші 38 країн-учасниць уже надали записи своїх конкурсних пісень.
European Broadcasting Union є організатором проведення конкурсів "Євробачення".
Нагадаємо, що 22 березня НТКУ вирішила замінити конкурсну пісню української учасниці "Євробачення-2010" співачки Alyosha, оскільки вона не відповідає умовам конкурсу.
Alyosha 20 березня перемогла за підсумками завершального відбіркового туру на "Євробачення-2010" і представлятиме Україну на цьому конкурсі.
У грудні 2009 року НТКУ без проведення конкурсу оголосила представником України на "Євробаченні-2010" Василя Лазаровича, а телеглядачі вибирали не виконавця, а пісню, з якою він представлятиме Україну на пісенному конкурсі.
Це рішення викликало обурення представників шоубізнесу.
У зв`язку з цим 17 березня НТКУ оголосила національний відбір на "Євробачення-2010".