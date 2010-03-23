Україну оштрафували за порушення правил ”Євробачення”

Європейський мовний спілка (European Broadcasting Union) 22 березня оштрафував Національну телекомпанію України за те, що вона не надала конкурсну пісню на "Євробачення-2010" у встановлені терміни.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу.

22 березня закінчився термін подання країнами-учасницями конкурсних композицій, проте Україна не подала запису пісні вчасно, що є порушенням правив.

Відповідно EBU ухвалила рішення про накладення штрафу на НТКУ і штрафуватиме за кожен день відсутність пісні.

Розмір штрафу не уточнюється.

EBU також зазначила, що всі інші 38 країн-учасниць уже надали записи своїх конкурсних пісень.

European Broadcasting Union є організатором проведення конкурсів "Євробачення".

Нагадаємо, що 22 березня НТКУ вирішила замінити конкурсну пісню української учасниці "Євробачення-2010" співачки Alyosha, оскільки вона не відповідає умовам конкурсу.

Alyosha 20 березня перемогла за підсумками завершального відбіркового туру на "Євробачення-2010" і представлятиме Україну на цьому конкурсі.

У грудні 2009 року НТКУ без проведення конкурсу оголосила представником України на "Євробаченні-2010" Василя Лазаровича, а телеглядачі вибирали не виконавця, а пісню, з якою він представлятиме Україну на пісенному конкурсі.

Це рішення викликало обурення представників шоубізнесу.

У зв`язку з цим 17 березня НТКУ оголосила національний відбір на "Євробачення-2010".

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