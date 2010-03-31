Австрійська бібліотека розмістить на сайті чернівецькі газети ХХ ст.

Австрійська національна бібліотека, одна з найбільших бібліотек світу, розпочинає оцифрування газет з колишніх провінцій Австрійської монархії, серед яких й чернівецькі німецькомовні часописи «Czernowitzer Allgemeine Zeitung» та «Bukowiner Nachrichten».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі Чернівецької мерії, до кінця цього року понад 400 000 сторінок згаданих видань будуть сфотографовані й виставлені в цифровому варіанті на інтернет-порталі Австрійської національної бібліотеки http://anno.onb.ac.at. Таким чином, сторінки чернівецьких газет стануть доступні для всіх, хто цікавиться історією Чернівців й Буковини.

За словами віденського професора, доктора Міхаеля ДІПЕЛЬРАЙТЕРА, який повідомив чернівецькій владі цю новину, в Австрії офіційно про це написав часопис «Die Presse».

З метою полегшення доступу до унікальних історичних джерел аналогічну роботу проводять й у Чернівцях. Зокрема, бібліотека Чернівецького національного університету вже повністю оцифрувала українську газету «Буковина», засновану Юрієм Федьковичем у 1885 році.

Довідка УНІАН На початку ХХ ст. журналістика у Чернівцях досягла європейських стандартів, матеріали чернівецьких часописів друкували газети Відня, Будапешта й Берліна. Напередодні Першої світової війни в Чернівцях виходили друком 14 газет п’ятьма мовами: німецькою, українською, румунською, польською та їдиш. У ХІХ – на початку ХХ століття Північна Буковина входила до складу Австро-Угорської монархії.