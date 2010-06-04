Ані Лорак у Москві визнали найстильнішою співачкою (фото)
13:15, 04 червня 2010Культура
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Українка "обскакала" Жанну Фріске
Українську співачку Ані Лорак у Москві визнали найстильнішою співачкою за версією телеканалу "World Fashion".
Кароліна "обскакала" свою російську колегу Жанну Фріске й одержала почесний приз, статуетку, повідомляє "Комсомольская правда".
|Фото прес-служби Ані Лорак
Наймоднішою телеведучою назвали Лєру Кудрявцеву, а за красу та стиль відзначили акторку Олесю Судзіловську.
Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак взяла участь у модному показі російського кутюр`є Валентина Юдашкіна.
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