Ані Лорак у Москві визнали найстильнішою співачкою (фото)

13:15, 04 червня 2010
Культура
0 0

Українка "обскакала" Жанну Фріске

Українську співачку Ані Лорак у Москві визнали найстильнішою співачкою за версією телеканалу "World Fashion".

Кароліна "обскакала" свою російську колегу Жанну Фріске й одержала почесний приз, статуетку, повідомляє "Комсомольская правда".

Наймоднішою телеведучою назвали Лєру Кудрявцеву, а за красу та стиль відзначили акторку Олесю Судзіловську.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак взяла участь у модному показі російського кутюр`є Валентина Юдашкіна.

ТаблоID

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter