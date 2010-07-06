Семиноженко: український дубляж – це тема надумана

Глава Держкомітету з науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко в інтерв`ю виданню Коммерсантъ-Украина назвав український дубляж надуманою темою.

"Український дубляж – це тема надумана. Є закон про український кінематограф, міняйте його у Верховній Раді, якщо не подобається. А поки це не вдалося, хай діє ухвала Мінкульту, яка законодавчо відповідає на всі питання, – якій стрічці давати посвідчення, залежно від якості дубляжу: чи якісний глядачеві пропонується переклад чи ні", – сказав .Семиноженко.

При цьому він зізнався, що віддає перевагу "російські фільми" дивитися мовою оригіналу.

"Якщо фільм англійською мовою, то повинен бути якісний дубляж, при цьому неважливо, російський він чи український. Головне, перемістити до України повний виробничий цикл – щоб і дубляж, і тиражування фільмів здійснювалося тут", – вважає політик.

Нагадаємо, що 2 липня Верховна Рада звільнила Володимира Семиноженка з посади віце-прем`єра з гуманітарних питань. Дане рішення підтримали 378 нардепів.

5 липня Семіноженка було призначено главою Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації. Крім цього, Семіноженко призначений радником прем`єр-міністра України Миколи Азарова.

Кореспондент