Тарас Качка вважає, що для відкриття переговорів за першим кластером для України і Молдови немає жодних перепон.

Ідея поділу України та Молдови в процесі вступу до Європейського Союзу абсолютно зруйнує силу європейської інтеграції, яка необхідна Україні, Молдові і самому Євросоюзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час презентації "Програми дій уряду".

"Усі ідеї, які пов'язані з тим, щоб лише для Молдови відкрити перший кластер, мають бути взяті до уваги, оскільки насправді вони абсолютно надзвичайно зруйнують ту силу європейської інтеграції, яка є потрібною для України, для Молдови, для самого Європейського Союзу з огляду на ті виклики, які їм створює Російська Федерація. Тому, очевидно, що ми ставимось до цієї ідеї негативно. І вважаємо, що треба зосереджуватись передусім на базовому сценарії, а саме: відкритті повноцінних переговорів і для України, і для Молдови. Тим паче, що більшість держав членів Європейського Союзу і європейські інституції виступають саме за це", - повідомив Качка.

За його словами, розділення європейської інтеграції України з Молдовою - це "не основна магістральна думка". Основна думка Європейського Союзу - відкриття переговорів за першим кластером і для України, і для Молдови.

Він також відмітив, що для цього немає жодних перепон, і фактично єдина необхідність - забезпечити одностайність 27 держав-членів Європейського Союзу.

Як зазначила, у свою чергу, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, Україна буде готова розпочати переговори за усіма 6 кластерами про вступ до ЄС вже до кінця 2025 року.

Перспектива членства України в ЄС - останні новини

Молдова подала заявку на членство в Європейському союзі фактично одночасно з Україною – навесні 2022 року в перші тижні повномасштабного російського вторгнення в нашу країну.

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов повідомив, що через війну та протидію Угорщини просування України до членства в Євросоюзі відбувається дещо повільніше, ніж могло би. За таких обставин не виключено, що Молдова може приєднатися до Євросоюзу раніше за Україну.

Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українська влада має завершити підготовку до вступу в ЄС до кінця 2027 року.

