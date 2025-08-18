Кошти від держави можна витратити на канцелярію, а також на дитячий одяг та взуття.

Сьогодні, 18 липня, уряд запустив нову програму підтримки для батьків на підготовку дитини до першого класу. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Тепер батьки та законні представники першокласників отримають одноразову допомогу в розмірі 5 000 грн через застосунок "Дія", - зазначив міністр.

Кошти від держави можна витратити на канцелярію, а також на дитячий одяг та взуття.

Як оформити пакунок школяра 2025

Якщо дитину вже зараховано до 1 класу, батьки одразу отримають push-сповіщення в застосунку "Дія".

Далі необхідно:

оновити застосунок "Дія" - перейти у Сервіси - Допомога від держави - Пакунок школяра;

обрати дитину, на яку оформлюється заява;

перейти до подання заяви;

відкрити "Дія.Картку" або обрати картку серед доступних;

переглянути дані заяви та підписати її "Дія.Підписом".

Зазначається, що строк подання заяви до 15 листопада 2025 року. За ці кошти батьки можуть придбати товари для підготовки дитини до школи як онлайн, так і у звичайних магазинах протягом 180 днів з моменту зарахування коштів.

Пакунок школяра - головні новини

7 липня уряд запустив нову одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень на покупки до школи для першокласників. Це грошова допомога на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Пізніше перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак заявила, що купити смартфон за ці кошти не можна, оскільки ця програма є базовою підтримкою.

