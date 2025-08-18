США очікують від Зеленського контрпропозиції у відповідь на ініціативи Путіна.

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що припинення війни і досягнення мирної угоди - головна мета президента Дональда Трампа. В ефірі Fox News він заявив, що на зустрічі в Білому домі від українського президента Володимира Зеленського очікують "важливого кроку".

Як заявив Вітакер, війна має закінчитися, і має бути укладена мирна угода - "саме це весь час було метою номер один президента Трампа".

"Я думаю, ви побачите, по-перше, якщо Зеленський і його команда приїдуть до Білого дому з пропозицією або контрпропозицією на те, що Росія висунула на Алясці, це стане важливим наступним кроком", - заявив Вітакер.

За його словами, Трамп намагається домогтися того, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів.

"І він їх за цей стіл посадив. Тепер потрібно подивитися, чи зможе він довести обидві сторони до угоди", - підкреслив постпред США.

Зустріч у Вашингтоні

FT пише, що мета українського президента Володимира Зеленського на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті - налагодити процес мирного врегулювання, уникнувши вимог щодо виведення військ із Донецька і Луганська. Для цього український президент готовий піти на "прийнятні компроміси" щодо нинішньої лінії фронту.

Як пише Bloomberg, Трамп сподівається використати цю зустріч, щоб визначити умови потенційної мирної угоди, яку він обговорював із диктатором Володимиром Путіним на зустрічі на Алясці. При цьому президент США хоче провести зустріч Путіна і Зеленського протягом тижня.

