OpenAI визнала проблеми з ChatGPT-5 і зробила його 'теплішим та дружнішим'

Компанія OpenAI повідомила, що останнє оновлення ChatGPT-5 зробило найновішу нейронну модель "теплішою і дружнішою". На рішення компанії вплинула хвиля негативу в соцмережах і форумах.

"Ви помітите невеликі, щирі штрихи на кшталт "хороше запитання" або "чудовий початок", але це не лестощі", – пояснили розробники, додавши, що внутрішні тести не показали зростання підлабузництва в моделі порівняно з минулою версією. Зміни вже мають набувати чинності.

Рішення про оновлення з'явилося через фідбек від користувачів про те, що ChatGPT після апгрейду до GPT-5 став занадто формальним і відповідає "як секретар". Багато хто звик до дружнього тону GPT-4o.

Крім того, після негативної реакції спільноти OpenAI повернула модель GPT-4o в ChatGPT (але тільки для платних користувачів) та пообіцяла більше не прибирати моделі без попередження.

GPT-5 доступна для всіх користувачів ChatGPT – від безкоштовних до Pro-підписників. Але без Pro-тарифу стоїть обмеження на кількість запитів – після досягнення ліміту ChatGPT буде перемикатися на простішу модель.

Раніше нейромережа Grok 4 від компанії Ілона Маска стала безкоштовною для всіх. За словами розробників, ця модель думає "на рівні вченого", відповідає швидше за ChatGPT, а також створює готові ігри всього за один промпт.

Тим часом глава OpenAI стурбований, що люди довіряють свої найважливіші життєві рішення ChatGPT. Чат-бот замінив людям терапевтів і лайф-коучів.

