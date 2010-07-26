Прокатники запевняють: російська мова не повернеться в кінотеатри

Російська мова не повернеться на екрани кінотеатрів, виключення складе лише арт-хаусні картини. Такий прогноз озвучили власники одеських кінотеатрів.

"Ми безпосередньо зустрічаємося з глядачами, і постійно чуємо питання про те, коли ж, нарешті, в кінотеатрах буде російська мова. Так от, можемо сказати, що після відповідної ухвали, прийнятої Кабінетом міністрів, російської мови не буде, не чекайте", – заявив співзасновник кінотеатру "Золотий Дюк" Владислав Царьо якого цитує ТІ "Вiкна-Одеса".

За словами кінопрокатників, йдеться про ухвалу уряду "Про внесення змін до Положень про державне свідоцтво на право розповсюдження і демонстраціюфільмів", який був прийнятий 21 червня. Формально в ньому вирішується використання російської мови при дубляжі кінофільмів. Проте власники одеських кіномереж упевнені, що "замість прямої заборони на російську мову, яка була при президентові Вікторі Ющенку, вийшло ефективне і цинічне економічне блокування".

Річ у тому, що ухвалою наказано: дубляж у обов`язковому порядку повинен бути виконаний в самій Україні "господарюючим суб`єктом, який проводить товари, виконує роботи і надає послуги" на території країни. Виняток зроблено лише для арт-хаусного кіно. На некомерційні стрічки, які завозитимуться в кількості не більше 10 копій, ця вимога не розповсюджується. Проблема ж з основним репертуаром, за словами прокатників, у тому, що правовласник (студія, що зняла фільм або дистриб`ютор), один раз профінансувавши дубляж стрічки на російську мову в Росії (для кінотеатрів РФ і інших країн СНД), повинна буде ще заплатити за аналогічні послуги і українській компанії. Вартість такого роду робіт – від 20 до 30 тисяч доларів. Власники одеських кіномереж припускають, що творці фільмів таких витрат не захочуть нести.

У результаті українські прокатники одержуватимуть фільми українською мовою, або "хитрити і створювати спільні підприємства, щоб обійти цю норму". При цьому, за їхніми словами, не виключено, що документ, що з`явився, – "усього лише помилка тих, хто готував текст ухвали", сподіваються "достукатися" до прем`єр-міністра Миколи Азарова і, що до ухвали будуть внесені корективи.

Нагадаємо, раніше міністр культури і туризму Михайло Кулиняк пообіцяв, що Державна служба кінематографії України не видаватиме прокатне посвідчення дистриб`юторам, які завозитимуть фільмокопії іноземних фільмів, зроблених у Росії.

Нагадаємо також, що обов`язкове дублювання фільмів на українську було введене в січні 2006 року.

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