Вбивця Джона Леннона вшосте подав прохання про звільнення

Убивця всесвітньо відомого "бітла" Джона Леннона Марк Девід Чепман вшосте подав прохання про умовно-дострокове звільнення.

Про це повідомляє видання New York Daily News.

Попередні п`ять разів, у 2008, 2006, 2004, 2002 і 2000 роках, спеціальна комісія з умовно-дострокового звільнення штату Нью-Йорк, що розглядала прохання про звільнення Чепмана, відмовляла йому. Цього року комісія буде розглядати запит злочинця протягом тижня, починаючи з 9 серпня.

За словами представника комісії, на підтримку Чепмана було надіслано два листи, проти нього - чотири, один з яких від вдови музиканта Йоко Оно, яка традиційно виступала проти звільнення вбивці свого чоловіка.

"Її позиція не змінилася", - цитує газета слова адвоката Оно Пітера Шуката.

Раніше Оно пояснювала свою позицію не тільки тим, що звільнення Чемпана загрожуватиме суспільству, а й тим, що "для нього ж самого буде безпечніше залишитися у в`язниці", оскільки "в світі так багато людей, які відчувають до нього неприязнь".

На думку глави виправної асоціації Америки (Correctional Association of America) Роберта Ганги, Чепмана навряд чи буде звільнено через гнів громадськості, який може бути викликаним цим фактом.

До теперішнього часу 55-річний Чепман вже відсидів 29 років у в`язниці особливого режиму в місті Аттик (штат Нью-Йорк). Через скоєний злочин Чемпана навіть помістили в одиночну камеру, ізольовану від тих ув`язнених, які можуть заподіяти йому шкоду. У в`язниці злочинець працює рознощиком, прибиральником і помічником у бібліотеці.

Нагадаємо, що 12 серпня 2008 року комісія з помилувань штату Нью-Йорк вп`яте відмовила Чепману в достроковому звільненні.

У 2004 році Комісія з умовно-дострокового звільнення відмовилася випустити Чепмена з в`язниці, оскільки на співбесіді він продемонстрував "повну відсутність поваги до життя".

***Марк Девід Чепман скоїв вбивство відомого учасника групи The Beatles Джона Леннона неподалік від його багатоквартирного будинку на Манхеттені в Нью-Йорку у грудні 1980 року.

Про убивцю Леннона відомо, що він був шанувальником музиканта, а також страждав розладом психіки. Подаючи перше прохання про звільнення, Чепман стверджував, що вилікувався і більше не чує голосів, під впливом яких скоїв убивство.

В інтерв`ю, записаному одним з американських телеканалів у 1992 році, Чепман зізнався, що вбив Леннона, щоб отримати його популярність.

РИА Новости