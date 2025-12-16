США є найбільшим вкладником та мають найбільшу частку голосів у МВФ.

Фінансове становище Бельгії наразі вразливе і країна повинна вжити заходів для покращення своїх державних статків.

Про це заявили в Міжнародному валютному фонді, передає Bloomberg.

У Фонді висловили обмежену похвалу зусиллям країни щодо запобігання погіршенню ситуації. Проте в МВФ наголосили, що Бельгія має вжити заходів щодо власного боргового навантаження, інакше ризикує отримати негативну реакцію ринку.

Відео дня

"Додаткові заходи, передбачені у федеральному бюджеті на 2026 рік, бажані, але все ще не забезпечують необхідних коригувань для зменшення дефіциту та вразливості боргу", - ідеться в заяві.

Наразі фіскальне становище Бельгії доволі складне. Дефіцит бюджету країни помітно перевищує встановлену Європейським Союзом верхню межу у 3% від ВВП. До 2030 року борг у відсотках від валового внутрішнього продукту має досягти позначки приблизно в 119%.

МВФ закликав до "додаткових коригувальних заходів" для стабілізації запозичень Бельгії, зазначивши, що сприятливий настрій інвесторів не можна сприймати як належне.

"Реакція ринку на погіршення фінансового становища поки що була стриманою. Міжнародний досвід показує, що довіра може раптово зникнути, що призведе до швидкого погіршення динаміки боргу", – заявили у Фонді.

Заморожені російські активи в Бельгії – головні новини

Більшість заморожених в ЄС російських активів знаходиться в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear. Низка європейських дипломатів скаржилися, що Бельгія гальмує використання росактивів для репараційної позики Україні через приховану мотивацію: ці 140 мільярдів євро приносять податкові надходження в бюджет країни.

Запропонований в кінці листопада президентом США Дональдом Трампом "мирний план" по завершенню війни Росії проти України передбачає для Штатів бонус у розмірі 300 мільярдів доларів за підписання угоди – переважна його частина стосується заморожених росактивів.

Вас також можуть зацікавити новини: