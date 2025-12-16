Нутрію в Україні часто утримують у господарствах, а в дику природу вона потрапляє через втечі або навмисний випуск.

На території Нижньодністровського національного природного парку на Одещині зафіксували нутрію, батьківщиною якої є Південна Америка. Про це повідомили у заповіднику.

Зазначається, що нутрія — інвазійний вид ссавців, абориген Південної Америки. В Україні її часто утримують у господарствах, а в дику природу тварини потрапляють через втечі або навмисний випуск. Довжина тіла тварини становить 50-85 см, вага – 6-8 кг.

За словами науковців, вони досліджують вплив нутрій на аборигенну фауну водолюбних ссавців та природні екосистеми пониззя Дністра.

На відео дослідника Дмитра Леженка можна побачити, як нутрія ховається у плавнях.

За даними вчених, на території вказаного заповідника вже сформувалось угруповання цього інвазійного виду. Протягом декількох років цих тварин спостерігають відвідувачі нацпарку, зокрема, у гирлі річки Дністер.

В результаті проведених опитувань та опрацьованої інформації науковці дійшли висновку, що у межах парку може мешкати щонайменше 100 особин. Це свідчить про формування стійкого угруповання нового інвазійного виду ссавців у пониззі Дністра.

Людей просять повідомляти про зустрічі з цими тваринами, бажано з фотопідтвердженням для детального вивчення.

У нацпарку на Одещині показали незвичну поведінку фазана

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, зафіксували фазанку, яка пила солону воду.

Доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що під час повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти України, через відсутність полювання цей вид відтворив свою чисельність і доволі часто зараз зустрічається у заповіднику. Науковець пояснив, що на відео, яке він зробив, фазанка п'є солону воду із Тузлівських лиманів. Дослідник каже, що вперше побачив таке. Вода, яку п’є птах, має мінералізацію 12 г солі на 1 л.

