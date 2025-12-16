Ретельне вивчення нового пір'я в дев'яти скам'янілостях показало, що линька відбувалася не впорядкованим чином.

Нове дослідження рідкісних скам'янілостей віком 160 мільйонів років відкрило новий погляд на еволюцію польоту в динозаврів і птахів. Про це пише The Times of Israel.

Вивчаючи скам'янілі сліди линяння пір'я, Йосеф Кіат, дослідник зі Школи зоології Тель-Авівського університету та Музею природної історії ім. Штейнхардта, виявив новий погляд на еволюцію польоту динозаврів і птахів. Штейнхардта, виявив ознаки того, що деякі динозаври з крилами втратили здатність літати.

У дослідженні, проведеному у співпраці з вченими з Китаю і США та опублікованому в журналі Communications Biology, було вивчено дев'ять скам'янілостей зі східного Китаю. Усі вони належали невеликому птахоподібному динозавру Anchiornis huxleyi, який ходив на двох ногах і мав чотири пір'яні крила. Пір'я збереглося на скам'янілостях завдяки умовам навколишнього середовища, що переважали під час скам'яніння. Ці дев'ять конкретних скам'янілостей були обрані тому, що пір'я крил зберегли свій колір - білий з чорною плямою на кінчику.

Розташування пір'я дало змогу Кіату, орнітологу та експерту з пір'я, і його команді проаналізувати сліди линьки. Він пояснив, що у птахів, які літають, линька відбувається впорядкованим, поступовим процесом, який підтримує симетрію крил і дає їм змогу літати під час линьки. У птахів, які не вміють літати, линька є більш хаотичною і нерегулярною.

Цікаво, що збережене забарвлення пір'я в скам'янілостях динозаврів дало змогу дослідникам ідентифікувати структуру крил, край яких мав безперервну лінію чорних плям. Вони також змогли розрізнити нове пір'я, яке ще не завершило свій ріст, оскільки їхні чорні плями відхилялися від чорної лінії.

Цінність відкриття

Ретельне вивчення нового пір'я в дев'яти скам'янілостях показало, що линька відбувалася не впорядкованим чином. Кіат сказав:

"Це рідкісне й особливо захопливе відкриття. Збережене забарвлення пір'я дало нам унікальну можливість ідентифікувати функціональну особливість цих древніх істот. Це відкриття має широке значення, оскільки воно передбачає, що розвиток польоту під час еволюції динозаврів і птахів був набагато складнішим, ніж вважалося раніше. Деякі види могли розвинути базові льотні здібності, а потім втратити їх на більш пізніх етапах своєї еволюції".

За його словами, лінія динозаврів відокремилася від інших рептилій 240 мільйонів років тому. Незабаром після цього (за еволюційною шкалою часу) у багатьох динозаврів з'явилося пір'я, головним чином для польоту і підтримки температури тіла.

Важливо, що близько 175 мільйонів років тому з'явилася лінія пернатих динозаврів, званих пеннарапторами - далеких предків сучасних птахів і єдиною лінією динозаврів, що пережили масове вимирання, яке ознаменувало кінець мезозойської ери 66 мільйонів років тому.

"Наскільки нам відомо, група Pennaraptora розвинула пір'я для польоту, але можливо, що під час зміни умов довкілля деякі з цих динозаврів втратили здатність до польоту, як і сучасні страуси та пінгвіни. Линяння пір'я здається невеликою технічною деталлю, але під час вивчення копалин вона може змінити все, що ми думали про походження польоту. Anchiornis тепер поповнив список динозаврів, які були покриті пір'ям, але не були здатні до польоту, що підкреслює, наскільки складною та різноманітною була еволюція крил", - пояснив Кіат.

Новини про вивчення динозаврів

У 2004 році вчені, які проводили розкопки в Китаї, виявили скам'янілість, яка змінила людське уявлення про динозаврів. Йдеться про пситтакозавра, рогатого травоїдного динозавра, який жив близько 120 млн років тому. Однак він помер не сам, адже вчені знайшли рештки 34 його нащадків, які були навколо нього.

