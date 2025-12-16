Єврокомісія намагається переконати країни-члени використати заморожені кошти РФ для підтримки економіки України.

Бельгія відхилила запропоновані Європейською Комісією поступки щодо розблокування кредиту для України на суму 210 мільярдів євро, що фінансується за рахунок заморожених російських активів.

Як пише Politico, це поставило під сумнів можливість домовитися перед самітом лідерів ЄС у четвер, 18 грудня. Єврокомісія намагається переконати країни-члени підтримати кредит, щоб мільярди євро російських резервів, які зберігаються в депозитарії Euroclear у Брюсселі, могли бути використані для підтримки економіки України.

Після кількох днів переговорів Комісія запропонувала юридичні зміни до своєї ініціативи, щоб забезпечити підтримку Бельгії. Зокрема, країні гарантували можливість використати до 210 млрд євро у разі юридичних претензій чи можливого тиску з боку Росії.

Відео дня

Також було запропоновано не надавати гроші Україні до того моменту, поки країни ЄС не забезпечать фінансові гарантії щонайменше на 50% виплат. Крім того, Єврокомісія доручила всім країнам-членам припинити двосторонні інвестиційні угоди з Росією, щоб Бельгія не залишилася одна у разі можливого тиску Москви.

Однак, як повідомили виданню Politico чотири європейські дипломати, Бельгія вважає ці гарантії недостатніми.

"Домовленості не буде до саміту ЄС", - зазначив один з дипломатів.

Зазначається, що бельгійський уряд побоюється, що у разі використання російських активів країна може бути зобов’язана повернути всю суму, якщо Росія спробує оскаржити передачу цих коштів.

Джерела, близькі до президента Франції Еммануеля Макрона, зазначили, що Париж займає "нейтральну" позицію щодо того, чи слід Європі використовувати російські гроші, чи звертатися до єврооблігацій для підтримки України.

Німеччина та інші прихильники плану наполягають, що альтернативи використанню російських активів немає. Спільний борг неможливий, оскільки для цього потрібна одностайність, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який довгий час скептично ставиться до підтримки України, може заблокувати ініціативу.

Втім, не всі країни переконані. Критики стверджують, що Німеччина наполягає на використанні російських активів через ідеологічну неприязнь до спільного боргу Євросоюзу.

"Офіційна версія полягає в тому, що Угорщина проти спільного боргу для України. Насправді ж проти спільного боргу виступають країни, які дотримуються політики економії", - пояснив дипломат ЄС.

Заморожені активи Росії - останні новини

Цього тижня Євросоюз може ухвалити рішення, яке гарантує фінансову стабільність України на наступні два роки. Мова про засідання Європейської Ради за участі 27 країн-членів ЄС, на якому має бути ухвалене рішення щодо фінансової підтримки України.

Раніше повідомлялося, що Європа, можливо, усунула один із найнадійніших важелів впливу Кремля, ухваливши рішення про замороження російських активів. Урядам Європи тепер слід вирішити, чи можуть заморожені кошти підтримати довгострокове фінансування України і як саме.

16 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що репараційна позика - фінансова гарантія безпеки для країни. Якщо російська агресія продовжуватиметься, тоді Київ може розраховувати на 45 млрд євро на рік фінансової допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: