Криза пам'яті DRAM змусила Xiaomi скорегувати ціни на свою продукцію. Згідно з даними Gizmochina, поки що це стосується планшетів і поки тільки китайських моделей.

Подорожчання склало 15-30 доларів залежно від моделі. Для топових планшетів це незначно, а ось для бюджетних вже помітно. Пристрої Redmi Pad 2 постраждали найсильніше – всі моделі зросли в ціні на $30.

Більш преміальна серія планшетів Xiaomi Redmi Pad 8 підросла на 10-15 доларів. Аналогічну динаміку продемонстрував Pad 8 Pro.

Раніше президент Xiaomi публічно заявляв, що через кризу пам'яті компанія більше не може стримувати зростання вартості компонентів своїми силами, у зв'язку з цим частину витрат перекладуть на споживачів. Звіт TrendForce прогнозує "відчутне зростання цін" на всю електроніку в першому кварталі 2026 року.

Головна причина подорожчання – вибухове зростання популярності штучного інтелекту. Виробничі потужності DRAM дедалі частіше переспрямовують на дата-центри ШІ, що створює дисбаланс попиту і пропозиції для чипів, які використовують у традиційній споживчій електроніці.

Слідом за оперативною пам'яттю і SSD підскочили ціни на HDD

Згідно зі свіжим звітом, контрактна вартість HDD збільшилася на 4% порівняно з попереднім кварталом – це найпомітніше зростання за останні два роки. Причиною підвищення цін стало активне зведення дата-центрів по всьому світу для нейромереж.

Зараз виробників "рятують" складські запаси готової продукції, що дає змогу їм тимчасово підтримувати прибуток. Втім, до другого кварталу 2026 року аналітики прогнозують відчутне подорожчання смартфонів, ноутбуків та іншої споживчої електроніки.

Так, наприклад, на тлі масштабної кризи на ринку пам'яті, вся техніка Apple підніме ціни на свою техніку на початку 2026 року. Можливо, якийсь час компанія зможе стримувати ціни, але підсумкове підвищення неминуче.

