Премʼєр-міністр країни наголосив, що Європі важливо бути готовою до самооборони.

Росія перекине свої війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні буде укладено мирну угоду. Про це заявив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та закликав Європу виділити більше коштів на оборону прифронтових держав, цитує Financial Times.

Він закликав решту країн Європейського Союзу проявити солідарність з державами східного флангу, які збільшують свої видатки на оборону.

"Ми знаємо, що навіть коли в Україні настане мир, Росія все одно залишатиметься загрозою. Очевидно, що вони перемістять свої військові сили ближче до нашого кордону і до кордону з Балтією. Зрозуміло, що нам потрібна фінансова підтримка [з Брюсселя]", - зазначив Орпо в інтерв'ю виданню.

У FT розповіли, що сьогодні, 16 грудня, міністр проведе перший саміт східного флангу, в якому візьмуть участь вісім країн, які мають морський або сухопутний кордон з РФ та Білоруссю.

"Держави спробують узгодити спільні військові можливості в таких сферах, як протиповітряна оборона, безпілотні літаки та сухопутні війська. Вони також хочуть обговорити, як переміщати озброєння та війська по континенту. Кілька країн НАТО попередили, що Росія буде готова до серйозного протистояння із західним військовим альянсом протягом трьох-п'яти років після припинення військових дій в Україні", - підкреслили у матеріалі.

Зокрема Естонія, Литва та Польща мають намір витратити понад 5% свого ВВП на оборону в наступному році, що суттєво перевищує цільовий показник витрат президента США Дональда Трампа, а інші прикордонні держави теж збільшують свої військові видатки.

За словами Орпо, Європі важливо бути готовою до самооборони, адже США починають відходити від континенту.

"Ми знаємо, що США зменшать підтримку та участь в обороні Європи, оскільки мають багато інших проблем у сфері безпеки", - зазначив він.

У виданні нагадали, що Фінляндія є однією з небагатьох країн Європи, яка не послабила пильність щодо Росії. Однак вона також постраждала від більш ніж десятирічного економічного спаду, який змушує уряд скорочувати державні витрати через стрімке зростання боргу.

"Наша економіка зараз перебуває в дуже поганому стані. Це через загрозу з боку Росії. Атмосфера у Фінляндії дуже складна", - додав Орпо.

За його словами, країни східного флангу зацікавлені не лише у 1,5 млрд євро невикористаних європейських коштів на військові проєкти, однак й у значній частині з приблизно 130 млрд євро, які виділив ЄС на оборону в наступному бюджетному періоді.

Фінський премʼєр визнав, що Європа стоїть перед "важливим тижнем", аби показати, що вона не лише вміє говорити, а й діяти заради миру в Україні, адже лідери ЄС збираються на важливий саміт 18 грудня, на якому може бути вирішено, чи збанкрутує Україна.

Відомо, що тоді країни обговорять, як подолати опір Бельгії щодо заморожених російських активів, які будуть використання для фінансування Києва, а також торговельну угоду з країнами Латинської Америки.

За словами Орпо, європейські лідери на чолі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем наполегливо працювали над пошуком рішення проблеми Бельгії.

"Тепер настав час прийняти рішення", - додав він.

Коли у нього запитали, що буде, якщо саміт ЄС закінчиться без фінансової підтримки України, він відповів:

"Я не хочу про це думати. Тому що у нас немає інших варіантів".

Раніше Петтері Орпо зробив важливу заяву про гарантії безпеки для України. Він зазначив, що на практиці реальні гарантії безпеки будуть виходити від великих європейських країн і США.

"Гарантії безпеки - це досить серйозна річ. Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з організацією безпеки", - сказав Орпо.

Також президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що під час мирних переговорів щодо України розглядаються три окремі документи. За його словами, мир для України наразі ближчий, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії на початку 2022 року.

