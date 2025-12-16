Субмарина "‎Великі Луки"‎ є третім кораблем проєкту 677.

На Адміралтейських верфях ОСК (Об'єднана суднобудівна корпорація) відбулася церемонія введення до складу Військово-морського флоту РФ дизель-електричного підводного човна "Великі Луки" проєкту 677 "Лада". Про це повідомляє ОСК.

Дизель-електричний підводний човен "Великі Луки" є третьою субмариною цього проєкту. Такі човни призначені для знищення субмарин, надводних кораблів і судів, захисту військово-морських баз, морського узбережжя і морських комунікацій, а також для ведення розвідки.

Відомо, що субмарина проєкту 677 спроектована конструкторським бюро "Рубін". Вона є розвитком проєктів 636 "Варшав'янка" та 877 "Палтус". За словами росіян, субмарина має низький рівень шуму та оснащена "новітніми засобами акустичного захисту".

За даними з відкритих джерел "Лада" має шість торпедних апаратів калібру 533-мм. Ракетне озброєння представлене комплексом "Калібр" (пуск виконується із торпедних апаратів). На борту є переносні зенітні ракетні комплекси. До складу екіпажу входять 36 осіб.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України разом з ВМС ЗСУ провели унікальну спецоперацію у порту Новоросійськ. Вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby вразили російський підводний човен проєкту 636.3 "Варшав'янка".

Повідомлялося, що в результаті атаки субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу. За даними українських спецслужб, вартість одного такого човна становить близько 400 млн доларів. Варто зазначити, що росіяни заперечують критичні пошкодження корабля.

