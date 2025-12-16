За словами маршала авіації, армія РФ стала "жорсткою силою, яка швидко зростає".

Великій Британії потрібно "більше людей, готових боротися за свою країну", адже нація хоче запобігти потенційному конфлікту з Росією. Про це заявив голова штабу оборони країни, маршал авіації Річард Найтон, цитує BBC.

За його словами, для цього потрібна "реакція всього суспільства", включаючи збільшення чисельності регулярних військ, курсантів та резервістів.

Крім того, він закликав більше випускників шкіл та вищих навчальних закладів приєднуватися до оборонної промисловості.

Відео дня

Попри те, що, за словами Найтона, ймовірність прямого нападу РФ на Велику Британію є дуже низькою, він наголосив, що так звані гібридні атаки свідчать про посилення загрози.

"Сини та дочки. Колеги. Ветерани - всі вони матимуть свою роль. Будувати. Служити. І, якщо буде потрібно, воювати. І більше сімей дізнаються, що означає жертва заради нашої країни", - зауважив маршал авіації.

Начальник штабу оборони також згадав про російський шпигунський корабель, який нещодавно підозрювали у картографуванні підводних кабелів біля вод Британії.

"Щодня Велика Британія піддається навалі кібератак з Росії, і ми знаємо, що російські агенти намагаються проводити диверсії і вбивали на наших берегах", - зауважив він.

Своєю чергою армія РФ стала "жорсткою силою, яка швидко зростає", додав Найтон.

Військовий зазначив, що попри те, що повномасштабне вторгнення РФ було стратегічною поразкою, "ми не повинні мати ілюзій щодо того, що Росія має величезну, все більш технічно досконалу і тепер дуже досвідчену в боях армію".

Крім того, маршал авіації вважає, що опинився у ситуації, в якій не був жоден з його попередників, "маючи перспективу найбільшого стійкого збільшення витрат на оборону з часів закінчення холодної війни".

Велика Британія і РФ - останні новини

Раніше у BBC зʼясували, як довго Британія могла б воювати, якби завтра настала війна з РФ. За словами журналістів, існує багато способів ведення війни, і не лише руйнівна хвиля дронів, бомб та ракет, яка знайома українцям.

"Немає достатніх доказів того, що Велика Британія має план ведення війни, яка триватиме більше кількох тижнів. Медичні можливості обмежені. Процес поповнення резервів відбувається повільно... Британський план на випадок масових втрат, здається, базується на тому, що втрат не буде", - зазначив Гаміш Манделл з Королівського об'єднаного інституту служб (Rusi).

Водночас головнокомандувач Військово-морських сил країни генерал Гвін Дженкінс заявив, що Британія близька до того, щоб віддати Атлантику Росії. Він наголосив, що РФ вклала "мільярди" у свої військово-морські можливості, особливо в Північний флот, "незважаючи на мільйони життів і вартість її кричущого незаконного вторгнення в Україну".

"Ми повинні активізувати зусилля, інакше ми втратимо цю перевагу. Ми не можемо цього допустити", - сказав Дженкінс.

Вас також можуть зацікавити новини: