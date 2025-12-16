Україна отримає системи ППО, ракети та автоматизовані турелі для збивання БпЛА.

Велика Британія оголосила про надання Україні пакета військової допомоги на суму 600 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 680 мільйонів євро), куди увійдуть засоби протиповітряної оборони. Про це пише Sky News.

Як заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, який у вівторок є співголовою 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", Київ отримає "системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані турелі для збивання безпілотників", щоб мати нові оборонні можливості, які допоможуть збивати російські безпілотники протягом зими.

"Українці продовжують боротися з величезною мужністю – як військові, так і цивільні. Інвестиції Великої Британії у розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів цього року є критично важливою допомогою для українців, які захищають свої міста, села та енергетичну інфраструктуру від варварських атак Росії", - сказав британський міністр.

Він додав, що група "Рамштайн" працює над тим, "щоб надати життєво важливу підтримку Україні і поставити її в найсильнішу позицію для забезпечення миру".

Допомога Британії для України

Раніше УНІАН повідомляв, що Британія виготовлятиме перехоплювачі "Шахедів" для України Octopus. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, вони довели свою ефективність у боротьбі з російськими ударними дронами. Сасове виробництво перехоплювачів може сягати кількох тисяч на місяць.

Також ми писали, що Британія передала Україні нову партію ракет Storm Shadow. Постачання було здійснено для того, щоб ЗСУ були забезпечені запасами перед зимовими місяцями, протягом яких, на думку Великої Британії, Кремль може посилити атаки на українських громадян, йшлося у статті Bloomberg. При цьому конкретна кількість поставлених ракет не розкривалася.

У жовтні прем’єр-міністр Кір Стармер анонсував, що Британія прискорить виробництво 5 тис. ракет для української ППО. Він додав, що завдяки цій програмі створено сотні робочих місць у Белфасті. "І вони працюють зараз над постачанням додаткових 140 ракет з випередженням графіку для зміцнення оборони України", - сказав Стармер.

