У Бразилії науковці виявили новий вид помаранчевої жаби - настільки мініатюрної, що вона повністю поміщається на кінчику олівця. Як пише The Independent, новий вид, довжина якого не перевищує 14 мм, було знайдено в глибині туманних лісів гірського масиву Серра-ду-Кірірі на півдні країни, у зоні Атлантичного лісу. Ці так звані "хмарні ліси" зазвичай розташовані на висоті від 1 000 до 2 500 метрів над рівнем моря і протягом усього року вкриті шаром хмар на рівні крон дерев.

Йдеться, що новий вид отримав назву Brachycephalus lulai - на честь президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви.

У межах дослідження вчені описали крихітних жаб із яскраво-помаранчевим тілом і характерними зеленими та коричневими цяточками. Самці мають довжину від 9 до 11 мм, самки - від 11 до 14 мм. За словами дослідників, ці амфібії входять до четвірки найменших чотириногих тварин на планеті й справді можуть повністю вміститися на кінчику олівця.

Ідентифікувати новий вид вдалося завдяки унікальному шлюбному поклику - він складається з двох коротких звукових імпульсів і відрізняється від сигналів інших відомих видів роду Brachycephalus у цьому регіоні.

Крім того, науковці провели КТ-рентгенівське сканування скелета та ДНК-аналіз. Порівняння генетичних зразків показало, що найближчими "родичами" нової жаби є два види, які також мешкають у районі Серра-ду-Кірірі.

Одразу після відкриття дослідники закликали до активних дій із захисту нового виду та пов’язаних з ним ендемічних амфібій.

"Цим вшануванням - наданням назви новому виду - ми прагнемо заохотити розширення природоохоронних ініціатив, спрямованих на збереження Атлантичного лісу загалом і мініатюрних ендемічних жаб Бразилії зокрема", - зазначили автори у статті, опублікованій у журналі PLOS One.

Вчені також запропонували створити природний заказник Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Serra do Quiriri, який дозволив би захистити цей та інші ендемічні види без необхідності викупу приватних земель державою.

Дослідники наголошують на необхідності постійного моніторингу популяцій, аби своєчасно виявляти нові або потенційні загрози для їхнього середовища існування. За оцінками науковців, на Землі вже описано близько двох мільйонів видів тварин, однак ще щонайменше шість мільйонів залишаються невідомими науці.

Нагадаємо, вчені відкрили дев’ять нових видів метеликів, які десятиліттями не помічали – вони залишались десь у 80 тисячах шухляд колекції лускокрилих Музею природознавства в Лондоні. У дослідженні пояснюється, що сучасні методи ДНК-аналізу дозволили "заговорити" навіть музейним зразкам віком у понад сто років. Порівнюючи сучасну ДНК із генетичним матеріалом, отриманим зі старовинних екземплярів, вчені змогли розв’язати давні таксономічні плутанини та виявити значно більше біорізноманіття, ніж вважалося.

