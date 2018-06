До Києва їде легендарний гітарист Gary Moore

7 жовтня в Києві відбудеться концерт легендарного гітариста Gary Moore.

Для українських концертів Gary Moore підготував програму Greatest Rock Hits, повідомили УНІАН у концертному агентстві КОНСТАНТІН Д, яке є організатором концерту.

В агентстві відзначили, що раді представляти в Україні музиканта світового рівня, який понад тридцять років тому відкрив гітарну музику «білого блюзу» широкому загалу слухачів.

На початку своєї творчої кар`єри він був учасником декількох знаменитих рок-бендів (серед яких - Thin Lizzy, Colosseum II і Skid Row), з якими він працював у 70-і. Ім`я Gary Moore, стало нині справді бренд-неймом, а виконавська манера залишається абсолютно впізнаваною і неповторною, незалежно від того, чи грає метр хард-рок, метал, романтичні балади чи такий улюблений ним блюз.

«Still Got The Blues», «Empty Rooms», «Story Of The Blues», «Midnight Blues», «The Loner», «Out In The Fields», «The Wild Frontier» і звісно ж «Parisenne Walkways» (сучасний світовий хіт який відзначає своє 30-річчя) - композиція, в якій віртуозна гра гітариста виявляється повною мірою.

Концерт відбудеться в Національному палаці «Україна». Початок о 19:00.

Також музикант відвідає Дніпропетровськ, Харків і Одесу.