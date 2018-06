Time назвав Топ-10 любовних трикутників XX століття

Журнал Time назвав десятку найбільш знаменитих любовних трикутників в історії. Очолили список британський принц Чарльз, Діана Спенсер і Камілла Паркер-Боулз.

У липні 1981 року спадкоємець корони принц Чарльз і Діана Спенсер одружилися. Однак через чотири роки Чарльз повернувся до своєї коханої Камілли, яку вперше побачив у 1970 році. Тоді її кандидатура на роль нареченої принца не влаштувала батьків Чарльза.

Зв`язок Чарльза з Каміллою став причиною розлучення з Діаною, яка уїдливо називала суперницю "Ротвейлером". Це був найдовший роман в історії британської монархії. Чарльз і Камілла одружилися в 2005 році.

Ще одним любовним трикутником став роман голлівудської актриси Інгрід Бергман і режисера Роберто Росселіні, заради якого вона розлучилася з Петером Ліндстромом, якого вважали бездоганно позитивним чоловіком. Це налаштувало проти актриси всю американську громадськість. Протягом багатьох років фільми Росселіні і Бергман бойкотувалися глядачами та критиками. Обурення обивателів тривало довше, ніж сам скороспішний шлюб.

Бергман - єдина персона, яка двічі фігурує в топ-10 - як реальна жінка і як її героїня Ільза Лунд у фільмі Майкла Кертіса Касабланка. У рейтингу Американського інституту кіномистецтва 100 найбільших зірок кіно за 100 років за версією Інгрід Бергман посідає четверте місце.

У рейтинг Time також увійшов любовний трикутник голлівудської діви Елізабет Тейлор, коли пов`язана шлюбом зі співаком Едді Фішером вона закохалася в Річарда Бартона під час зйомок фільму Клеопатра в 1963-му році. Шлюб з Бартоном виявився фатальним для Ліз - вони двічі оформляли одруження і двічі розлучалися, під час цих непростих відносин у Тейлор почалися проблеми із зайвою вагою і схильністю до допінгу, в результаті чого вона назавжди пішла з кіно.

Одним з найбільш скандально відомих трикутників вважається зв`язок режисера, актор-коміка, продюсера, триразового володаря Оскара Вуді Аллена з його 22-річною пасербицею Сун-і Превен під час шлюбу з акторкою Міа Ферроу, яка зіграла головні ролі в 13 його фільмах. Гучне розлучення послідувало після того, як дружина виявила у Аллена відверті фото кореянки, яку Міа удочерила в семирічному віці й любила як рідну дочку. Через кілька років після скандалу Вуді Аллен одружився з Превен, яка була на 35 років молодшою за нього.

Фатальний жінкою для культових музикантів XX століття - Джорджа Харрісона та Еріка Клептона - стала модель і фотограф Патті Бойд. Вважається, що вона надихнула Харрісона на написання пісень Something, For You Blue, Ерік Клептон присвятив їй пісні Layla, Wonderful Tonight і Bell Bottom Blues. Патті була дружиною обох, про що згодом написала книгу Прекрасне сьогодні - Джордж Харрісон, Ерік Клептон і я.

До рейтингу також увійшло любовне тріо у складі панкового гурту Ramones, де всі музиканти взяли творче ім`я Рамон. Суперники Джоуї Рамон і Джонні Рамон роками з`ясовували стосунки через кохану Лінду на кулаках, причому нерідко бійки закінчувалися викликом швидкої допомоги. Тим не менше, один з найвідоміших нью-йоркських панк-рокових гуртів продовжував виступати на публіці, хоча Джоуї і Джонні не розмовляли один з одним.

Нагадаємо, що в квітні 2010 року ЗМІ повідомили, що Елізабет Тейлор дев`ятий раз вийшла заміж, проте сама актриса це спростовує.

Коореспондент