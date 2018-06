Співак Майкл Джексон очолив список найбагатших покійних знаменитостей, який щорічно складає журнал Forbes.

За рік продаж альбомів Джексона, доходи від фільму-концерту This Is It шоу Cirque du Soleil, авторські права і плата за використання імені співака принесли його спадкоємцям 275 мільйонів доларів.

В аналогічному списку, опублікованому Forbes у 2009 році через кілька місяців після раптової кончини Джексона, співак займав третю сходинку з посмертним доходом у 90 мільйонів доларів.

На другому місці в списку найбагатших небіжчиків-знаменитостей розмістився Елвіс Преслі. "Король рок-н-ролу" постійний учасник таких рейтингів Forbes, неодноразово займав в них першу сходинку. У 2010 році, за підрахунками експертів журналу, Преслі "заробив" для своїх спадкоємців 60 мільйонів доларів.

Третій рядок зайняв автор Володаря кілець Толкієн з 50 мільйонами доларів посмертних доходів. Четвертим став Чарльз Шульц - автор коміксів Peanuts про собачку Снуппі і її хазяїна Чарлі Браун - з 33 мільйонами доларів. Замикає п`ятірку найбагатших небіжчиків Джон Леннон з 17 мільйонами доларів. Толкієн, Шульц і Леннон також не вперше потрапляють до списку знаменитостей, чиє ім`я і творча спадщина продовжують приносити прибуток і після їх смерті.

Новими учасниками списку найбагатших небіжчиків у 2010 році стали екс-власник бейсбольної команди Yankees Джордж Стейнбреннер, який зайняв 9-е місце з 8 мільйонами доларів, і шведський письменник Стіг Ларссон, автор всесвітньо відомої детективної трилогії Міленіум. Ларссон з 18 мільйонами доларів посмертного доходу розмістився на 6 місці.

Іншими учасниками списку, що включає 13 імен, стали: автор дитячих казок Доктор Зюс (справжнє ім`я Теодор - 7-е місце 11 мільйонів доларів; Альберт Ейнштейн - 8-е місце 10 мільйонів доларів; автор мюзиклів Річард Роджерс - 10-е місце 7 мільйонів доларів; музикант Джиммі Хендрікс і актор Стів Макквін розділили 11-е місце з доходом в 6 мільйонів доларів; телепродюсер Аарон Спеллінг - 12-е місце 5 мільйонів доларів.

Лідер торішнього рейтингу - модельєр Ів Сен-Лоран - цього разу до найбагатших небіжчиків не потрапив. Нагадаємо, що в 2009 році спадкоємці Сен-Лорана отримали близько 300 мільйонів доларів, в основному, за рахунок продажу колекції предметів мистецтва, які належали йому.

Корреспондент