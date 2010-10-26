Майкл Джексон очолив список найбагатших покійних знаменитостей
Рейтинг журналу Forbes
Співак Майкл Джексон очолив список найбагатших покійних знаменитостей, який щорічно складає журнал Forbes.
За рік продаж альбомів Джексона, доходи від фільму-концерту This Is It шоу Cirque du Soleil, авторські права і плата за використання імені співака принесли його спадкоємцям 275 мільйонів доларів.
В аналогічному списку, опублікованому Forbes у 2009 році через кілька місяців після раптової кончини Джексона, співак займав третю сходинку з посмертним доходом у 90 мільйонів доларів.
На другому місці в списку найбагатших небіжчиків-знаменитостей розмістився Елвіс Преслі. "Король рок-н-ролу" постійний учасник таких рейтингів Forbes, неодноразово займав в них першу сходинку. У 2010 році, за підрахунками експертів журналу, Преслі "заробив" для своїх спадкоємців 60 мільйонів доларів.
Третій рядок зайняв автор Володаря кілець Толкієн з 50 мільйонами доларів посмертних доходів. Четвертим став Чарльз Шульц - автор коміксів Peanuts про собачку Снуппі і її хазяїна Чарлі Браун - з 33 мільйонами доларів. Замикає п`ятірку найбагатших небіжчиків Джон Леннон з 17 мільйонами доларів. Толкієн, Шульц і Леннон також не вперше потрапляють до списку знаменитостей, чиє ім`я і творча спадщина продовжують приносити прибуток і після їх смерті.
Новими учасниками списку найбагатших небіжчиків у 2010 році стали екс-власник бейсбольної команди Yankees Джордж Стейнбреннер, який зайняв 9-е місце з 8 мільйонами доларів, і шведський письменник Стіг Ларссон, автор всесвітньо відомої детективної трилогії Міленіум. Ларссон з 18 мільйонами доларів посмертного доходу розмістився на 6 місці.
Іншими учасниками списку, що включає 13 імен, стали: автор дитячих казок Доктор Зюс (справжнє ім`я Теодор - 7-е місце 11 мільйонів доларів; Альберт Ейнштейн - 8-е місце 10 мільйонів доларів; автор мюзиклів Річард Роджерс - 10-е місце 7 мільйонів доларів; музикант Джиммі Хендрікс і актор Стів Макквін розділили 11-е місце з доходом в 6 мільйонів доларів; телепродюсер Аарон Спеллінг - 12-е місце 5 мільйонів доларів.
Лідер торішнього рейтингу - модельєр Ів Сен-Лоран - цього разу до найбагатших небіжчиків не потрапив. Нагадаємо, що в 2009 році спадкоємці Сен-Лорана отримали близько 300 мільйонів доларів, в основному, за рахунок продажу колекції предметів мистецтва, які належали йому.