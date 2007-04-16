Рок-гурти гастролюватимуть Україною й пропагуватимуть спілкування українською

Чотири вітчизняні рок-гурти два місяці гастролюватимуть містами й пропагуватимуть спілкування українською мовою.

Талановиті й відомі українські рок-зірки закликають співвітчизників зробити подарунок Україні – перейти в 2007 році на українську мову. Задля цього вони вирушили з концертами центральними областями країни. Рокери дарують школам українські книги й діляться власним досвідом переходу на українську. Стартувала акція з Чернігова.

Розмовляти українською закликають молодь вітчизняні рок-зірки. Для цього створили цілий громадський рух та організували низку концертів у центральних областях України. Музиканти прагнуть переконувати, а не примушувати. Тому залюбки діляться власним досвідом. Лідер гурту "От Вінта" Юрко Журавель на початку кар‘єри працював у російськомовному театрі. Нині свідомо спілкується і співає українською.

"Якщо видавати якісь укази зверху, агресивно або радикально ставити це питання, то з’явиться багато людей, як я в свій час, коли під час тотальної українізації ламали наші російські афіші – я тоді думав, що ніколи не перейду на українську. Це відкинуло українізацію у мені на років п‘ять. Це мова культурних людей, це модно, це круто і це тягово", - зазначив Юрко Журавель, лідер гурту "От вінта".

Рух прагне допомогти усім, хто хоче розмовляти українською, але соромиться російськомовної більшості. Для них видали книжку "Переходь на українську!", в якій помістили психологічні поради для плавного переходу на рідну мову. Волонтери роздають посібник на вулицях російськомовних міст. Рух за мову називає себе аполітичним. Заохочувати молодь до української вирушили гурти "Гайдамаки", "Мандри", "Мотор‘ролла" та "От Вінта". Впродовж двох місяців рокери пропагуватимуть рідну мову у шістьох містах: Житомирі, Хмельницькому, Вінниці, Кіровограді, Черкасах і Сумах.

За матеріалами "Факти", ICTV