У римському Колізеї провели сучасну реконструкцію і нарвалися на критику

Під час реконструкції Колізею, одного з головних символів Риму, старовинна бруківка за його південною стіною була замінена гладкою білою мармуровою підлогою і лавками з тако ж матеріалу.

Чому проводили реконструкцію Колізею в Римі

Як пише The Times, хоч це і виглядає учасно, але насправді ціль змін полягає в том, щоб показати, наскільки стародавньою була пам'ятка багато століть тому, до того, як більша частина її зовнішнього кільця обвалилася під час землетрусів 847 і 1349 років.

"Нове покриття дозволяє відвідувачеві зрозуміти, наскільки великим був Колізей після завершення будівництва – і ми використовували той самий тип мармуру, який використовувався при його зведенні", – сказав директор об'єкта Сімоне Куілічі.

Тепер туристи можуть побачити два ряди великих квадратних мармурових лавок, розташованих на тих самих місцях, де колись колони підтримували верхні яруси сидінь.

"Ми не просто використовували травертин, видобутий в Тіволі недалеко від Риму, дуже близько до місця видобутку первинного вапняку, але і обробили його тим же способом", – розповіла головний архітектор проекту Барбара Наццаро.

Колізей, відкритий у 80 році нашої ери для проведення гладіаторських боїв і розрахований на 35 тисяч глядачів, був головним стадіоном Риму, поки не занепав у VI столітті. Послідовні землетруси зруйнували зовнішнє кільце з південного боку, оскільки воно було побудоване на піщаному, більш хиткому ґрунті. Зовнішнє кільце з північного боку, яке стоїть на більш міцній скелі, витримало землетрус і досі стоїть.

Тонни мармуру, що обвалилися з південного боку, були конфісковані для будівництва нових церков у Римі, а місцеві жителі зібрали його залишки, щоб побудувати будинки, майстерні та стайні. Свинцеві прути, що використовувалися для зміцнення стін, при цьому були вирвані, що і надало Колізею його нинішній пористий вигляд.

Під час укладання нового покриття деякі ділянки залишилися відкритими, щоб показати оригінальні водостоки Колізею і бетонну основу повалених колон. Водночас латинські цифри, вигравірувані на новому мармуровому покритті, нагадують первісну нумерацію 80 входів в Колізей.

При цьому Куілічі заперечив критику з приводу того, що нове покриття і лавки виглядають занадто білими і сучасними поруч із стародавньою ареною.

"Це, за визначенням, сучасна реставрація – нехай кіно створює підроблений Стародавній Рим. Якщо новий мармур з часом трохи зноситься, він буде виглядати краще", – заявив він.

Своєю чергою Наццаро додала, що покриття укладено таким чином, що його можна зняти, не пошкодивши стародавню основу під ним.

"Якщо через 50 років ми вирішимо, що воно нам більше не подобається, ми зможемо його прибрати. Це було для нас дійсно важливо", – пояснила вона.

Інші нововедення у Римі у 2026 році

Відзначимо, що це не єдине нововведення, яке чекає на туристів у Римі в 2026 році. Як йдеться у свіжому відео на YouTube-каналі Rozier Roma, цього року на основних пам'ятках італійської столиці очікується більше десятка змін.

"Ми покажемо вам зміни на площі Чінкве Ченто біля станції Терміні, зміни біля фонтану Треві, зміни біля собору Святого Петра, зміни на площі П'я, зміни біля Колізею, зміни, пов'язані з новими станціями метро C, і багато іншого. 2026 рік обіцяє стати найкращим роком за останнє десятиліття для відвідування Риму! Ось чому", – зазначили автори каналу.

У Вероні також не оцінили модернізацію давньоримського амфітеатру

Як повідомляв УНІАН.Туризм, схожа ситуація раніше склалася в італійській Вероні, де напередодні Паралімпіади 2026 влада вирішила провести реконструкцію стародавнього амфітеатру.

Серед іншого переобладнання Arena di Verona включало встановлення ліфта і туалетів всередині старовинного амфітеатру. Саме це викликало критику з боку поціновувачів класичних пам'яток.

