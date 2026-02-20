Возив гнилі продукти військовим, щоб мати дім на Балі: ДБР підозрює начальника продслужби

Офіцер витратив на одяг майже 2,5 мільйони гривень в одному з брендових магазинів Дніпра.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про нові підозри начальнику продовольчої служби однієї з військових частин. Йдеться про незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, повідомляється на сайті Бюро.

Слідчі розслідували провадження про масштабну корупційну схему під час постачання харчів для бойових підрозділів Збройних сил України у Дніпропетровській області.

Вони встановили, що у 2024 році один з фігурантів у званні майора придбав елітні апартаменти на острові Балі вартістю 190 тисяч доларів. Крім того, витратив на одяг майже 2,5 млн гривень в одному з брендових магазинів Дніпра та купував дорогі автомобілі членам своєї родини.

Відео дня

"За попередніми підрахунками, вартість активів, набутих офіцером, перевищує 10 млн гривень. Остаточну суму встановлять у межах досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

У ДБР вказали, що розкішний спосіб життя був пов’язаний зі схемою розкрадання коштів, виділених на харчування військовослужбовців. Посадовець діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника.

"Схема полягала у так званих "безтоварних" операціях: службові особи підписували акти приймання на повний обсяг продукції, хоча фактично до військових частин надходила лише частина товару. Решту списували через підконтрольних осіб", - пояснили в Бюро.

Окрім недопостачання, якість продуктів часто не відповідала встановленим нормам. Військовим, зокрема, підрозділам на передовій, постачали зіпсовані овочі та фрукти.

"За приймання неякісної продукції та ігнорування претензій посадовець отримував "відкати", що сягали до 50 відсотків вартості постачання. Лише за один тиждень сума неправомірної вигоди могла перевищувати 1 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

17 лютого працівники ДБР повідомили йому про нові підозри. Майору інкримінують шахрайство, одержання неправомірної вигоди службовою особою, ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 9 млн грн. Із зали суду його направили на гауптвахту. Найближчим часом відбудеться розгляд клопотання про арешт майна.

Підозра народному депутату

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України заявляла, що народний депутат України підозрюється в організації схеми привласнення майна Національної академії аграрних наук на загальну суму понад 30 млн грн.

За даними джерел, йдеться про Анатолія Гунька, який обирався до парламенту від партії "Слуга народу" в окрузі. Утім, він був вигнаний з фракції через корупційний скандал. В СБУ повідомили, що нардепа два роки тому викрили на хабарі за вирішення "земельних питань", а тепер задокументовано "нові злочини".

Вас також можуть зацікавити новини: