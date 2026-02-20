У разі припинення вогню моніторингом займатимуться насамперед американці, - Зеленський

Він розраховує, що найближчим часом вдасться організувати ще один раунд перемовин.

Українська переговорна група зробила доповідь президенту за підсумками зустрічей у Швейцарії, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. Обговорили, зокрема, аспекти, які неможливо було озвучувати в телефонному режимі.

"Ми вважаємо, що реальні можливості завершити війну достойно залишаються. Значно допомогти може здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні. Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин. І що цей раунд може стати справді результативним", - зауважив глава держави.

Він додав, що українські відповіді на найскладніші питання напередодні наступної зустрічі готові. Крім того, визначені пріоритети для української переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зустрічі зі Сполученими Штатами Америки.

"Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату", - зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що команда має забезпечити умови і для прогресу в гуманітарних питаннях. Обміни військовополонених мають продовжуватись. "Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом", - зауважив він.

Глава держави також відзначив європейських партнерів України, зазначивши, що Європа "в процесі роботи для завершення війни, і роль Європи має зростати". "Будемо координуватися з партнерами. Україна завжди захищає наші спільні європейські інтереси", - наголосив Зеленський.

Моніторинг припинення вогню

У коментарі журналістам Зеленський відзначив конструктив, досягнутий у військовій підгрупі. "Всі три сторони визнали, що у разі закінчення війни або припинення вогню моніторингом цього будуть займатися передусім американці. Вони будуть головуючими в цьому напрямку", - сказав президент.

Водночас, за його словами, на політичній підгрупі поки не знайдено конструктиву стосовно питання територій Донбасу.

"Домовилися, що впродовж 10 днів відбудеться ще одна зустріч, скоріш за все, так само в Женеві", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що на перемовинах у Женеві є певний прогрес щодо перспектив здійснення моніторингу припинення вогню, якщо буде досягнуто відповідної домовленості за наявності політичної волі.

Зміст перемовин стосувався двох напрямків - військового та політичного. За словами Зеленського, "всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні".

Нагадаємо, що до зустрічі, що проходила у Швейцарії, долучилися верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та міністр армії Ден Дрісколл.

