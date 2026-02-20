Туристів попередили про проблему із поїздками до Бельгії у березні

Тим, хто має квитки на рейси з Brussels Airport 12 березня, рекомендують заздалегідь перебронювати подорож на іншу дату.

Аеропорт Brussels Airport готується до серйозних перебоїв у роботі через загальнонаціональний страйк, запланований на 12 березня. Як повідомляє Euronews, акція триватиме 24 години та, ймовірно, призведе до масових скасувань і затримок рейсів.

Подібні протести у 2025 році вже спричинили масштабний колапс авіасполучення – тоді були скасовані численні рейси як у Брюсселі, так і в аеропорту Brussels South Charleroi Airport.

До страйку долучаються провідні бельгійські профспілки – FGTB/ABVV, CSC/ACV та CGSLB/ACLVB. Вони виступають проти неоплачуваної праці та пенсійної реформи. Очікується, що зараз акція зачепить одразу кілька секторів, зокрема громадський транспорт і авіаційну галузь.

Імовірно, до протестів приєднаються працівники служби безпеки, обробки багажу та диспетчери. За таких умов може бути скасовано більшість або навіть усі рейси на виліт. За словами генерального директора аеропорту Арно Фейста, "найреалістичнішим сценарієм" наразі виглядає повна зупинка відправлень.

Щодня з найбільшого аеропорту Бельгії виконується від 165 до 250 рейсів, тому наслідки страйку можуть бути масштабними. Частина рейсів на приліт може відбутися, однак пасажирам радять бути готовими до змін у розкладі.

Що робити пасажирам

Тим, хто має квитки на рейси з Brussels Airport 12 березня, рекомендують заздалегідь перебронювати подорож на іншу дату або зв’язатися зі своїм перевізником чи туристичним оператором.

Зокрема, авіакомпанія Air Canada вже оголосила про гнучку політику зміни бронювання для пасажирів, які мали вилітати з Брюсселя цього дня. Клієнти можуть безплатно змінити дату перельоту в межах визначеного періоду або скасувати поїздку з отриманням кредиту на майбутні подорожі.

Пасажирам, які все ж планують подорож 12 березня, радять уважно стежити за статусом рейсу та не вирушати до аеропорту без підтвердження, що виліт відбудеться.

