Кіностудія MGM почала процедуру банкрутства

Голлівудська кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), яка є правовласником на такі фільми, як Віднесені вітром і серія картин про Джеймса Бонда, почала процес банкрутства після невдалих спроб реструктуризації своїх боргів, які досягають чотирьох мільярдів доларів.

Очікується, що завдяки процесу банкрутства, що захищає компанію від вимог кредиторів, відбудеться злиття MGM з іншою кіностудією Spyglass Entertainment, топ-менеджери якої візьмуть на себе управління студією, що зазнала лиха, та вирішення проблем з її боргами.

Як зазначає агентство, керівництво MGM почало процедуру банкрутства після укладення договору з одним з найбільших власників боргових зобов`язань компанії Карлом Іканом (Carl Icahn), який раніше був прихильником злиття MGM з іншою компанією - Lions Gate Entertainment.

Кіностудія MGM була заснована в 1924 році. Незважаючи на величезні борги студії, інвестування в неї є дуже привабливим, оскільки їй належать права на кінотеки з 4,1 тисячі голлівудських фільмів.

Нагадаємо, про те, що керівництво MGM розглядає можливість продажу кіностудії, стало відомо наприкінці 2009 року. Покупець компанії отримає права на фільмотеку MGM, в якій більш ніж 4000 найменувань, у тому числі права на серію фільмів про Джеймса Бонда.



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