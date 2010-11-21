США зробили заяву у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голодомору

"Сьогодні наголошується 77 років з трагічних подій голодомору, коли мільйони ні в чому не винних українців загинули в результаті свідомої політики Йосипа Сталіна. Американці приєднуються до українського народу і етнічних українців по всьому світу, вшановуючи всіх загиблих", - йдеться в заяві офіційного представника Ради національної безпеки США Майкла Хаммера (National Security Council Spokesman Mike Hammer).

За словами представника американської Ради безпеки, Сталін мав намір зламати волю українського народу та його прагнення до самовизначення. "Але йому це не вдалося, бо український народ, зокрема наші міцні українсько-американські громади в США, ніколи не втрачали надію, що їх Батьківщина буде вільною", - цитує заяву РІА "Новости".

"Сьогодні Україна - горда і незалежна країна, і США вдячні за дружбу між двома народами та партнерство між країнами. Як вільні народи ми єдині не тільки у вшануванні жертв голодомору, а й у нашому спільному прагненні запобігти повторенню подібної нелюдяності в майбутньому", - зазначається в документі.

Торік офіційне звернення Білого дому до дня пам`яті жертв Голодомору було зроблене від імені президента Обами. Текст звернення представника NSC не розміщений на сайті уряду.