Київрада виділила 11 мільйонів на церкву Московського патріархату

Депутати Київради виділили 11 млн гривень на будівництво Свято-Воскресенського кафедрального собору Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Його будівництво почалося в районі Московської площі у столиці. Це значних розмірів комплекс на 22 тис. кв. м, в якому, окрім собору на 5 тис. прихожан, проектувальники заявили резиденцію митрополита, численні офіси, гімназію, духовно-просвітницький центр, готель для паломників, телестудію, конференц-зал на 1 тис. осіб, спорткомплекс і підземний паркінг на 126 місць .

Рішення про виділення грошей з міського бюджету було внесено "з голосу" головою постійної комісії Київради з питань бюджету Романом Ярошенком. Як повідомила депутат Київради від Блоку Кличка Наталія Новак, зроблено це було на прохання секретаря Київради Олеся Довгого. "Я думаю, що до Довгого звернулися вищестоящі особи, бо держава серйозно зайнята опікою цього проекту", - пояснює депутат.

Земельну ділянку у майже 4 га для будівництва кафедрального собору було виділено київською владою в 2007 році. Тоді ж разом з митрополитом Володимиром наріжний камінь нового Свято-Воскресенського собору закладали президент Віктор Ющенко, прем´єр Віктор Янукович і мер Леонід Черновецький. Тоді на будівництво нового собору градоначальник пожертвував 5 кг сусального золота на куполи.

В УПЦ МП підтвердили, що зверталися до Київради з проханням про виділення бюджетних коштів на будівництво. "Я вірю Київраді, і ми вдячні депутатам за це рішення, але поки що говорити про те, що у нас є постійне бюджетне фінансування, зарано", - вважає прес-секретар предстоятеля УПЦ МП Георгій Коваленко.

У свою чергу депутат Новак висловила здивування тим фактом, що допомогу церкві Київрада надає в умовах, коли бюджет міста катастрофічно не виконується. "Ми повинні заплатити різницю тарифів, у нас частково припинили фінансування харчування дітей у школах і не оплачено навчання дітей-сиріт", - нагадує вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у підмурки Десятинної Церкви в Києві хочуть вбити кілька десятків бетонних паль, на яких буде споруджено підмурок церкви Московського патріархату.

8 вересня 2010 року Кабмін видав розпорядження, згідно з яким "для проведення археологічних досліджень та музеєфікації залишків фундаментів Десятинної церкви" виділяються бюджетні кошти на суму 13 мільйонів 400 тисяч гривень".

"Коли керівники архіологічної експедиції почали дізнаватися, що мається на увазі під "музеєфікацією", на яку виділено гроші, то з`ясувалося, що мається на увазі закладення підмурку для церкви московського патріархату: бетонні палі та бетонна плита на них. Тобто 14 млн бюджетних коштів віддається певній церковній конфесії! При цьому унікальна пам`ятка древньої архітектури й історії нищиться", - наголошуєодин з археологів.

Gazeta.ua