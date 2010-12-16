У Києві презентували книгу про керівників української розвідки

Сьогодні у Києві Служба зовнішньої розвідки України і видавництво “Ярославів Вал” презентували книгу “Керівники української зовнішньої розвідки”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України, це документальне видання, яке підготовлене авторським колективом співробітників СЗРУ за редакцією голови СЗРУ Григорія ІЛЛЯШОВА.

У виданні подається 41 біографічна довідка стосовно тих, хто у різні часи керував відділом закордонної інформації політичного департаменту МВС УНР, Розвідочною управою Генштабу Збройних сил УНР, Іноземним відділом ДПУ УСРР, Першим управлінням КДБ УРСР, Головним управлінням розвідки СБУ, Департаментом розвідки СБУ, Службою зовнішньої розвідки України. У книзі наводяться відомості про їхні кар’єри і долі, а також інформація про становлення і діяльність підрозділів зовнішньої розвідки в Україні.

У ході презентації про родовід української розвідки, роботу над розсекреченням архівних матеріалів, підготовку видання до друку під час презентації розповідали радник голови Служби зовнішньої розвідки України генерал армії України Леонід ДЕРКАЧ, директор видавництва “Ярославів Вал”, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, колишні керівники української зовнішньої розвідки.

У виступах акцентувалася увага на тому, що у книзі вперше зібрано і систематизовано інформацію про всіх керівників підрозділів української зовнішньої розвідки від часів утворення і діяльності національних розвідувальних структур 1918-1921 років до сьогодення.

Під час презентації зазначалося, що життєвий і професійний шлях керівників підрозділів зовнішньої розвідки України у різні часи її існування був непростим, сповненим багатьох подій, досягнень, несподіваних поворотів долі. Окремі з них очолювали підрозділи розвідки лише кілька місяців, дехто – упродовж 13 років, доля восьми керівників, які працювали у 1920-ті роки, лишилася невідомою, семеро начальників іноземного відділу у 1930-ті роки були репресовані, засуджені до розстрілу чи померли у таборах.

Усі зібрані відомості в книзі хронологічно поділяються на чотири періоди і містяться у відповідних розділах. Біографічні довідки супроводжуються фотознімками. Крім цього, у додатках подаються списки всіх керівників підрозділів української зовнішньої розвідки із зазначенням термінів перебування на посаді за хронологією, назви підрозділів української зовнішньої розвідки, схеми організаційної побудови підрозділів, документи, ілюстрації тощо. Конкретні особи і події змальовуються на підставі послужних карток з особових справ, невідомих раніше архівних матеріалів, науково-документальних джерел.

Окремі документи, які використовувалися під час підготовки видання, були представлені на презентації. У них відображено структуру, штат, кошторис на утримання розвідувальних підрозділів у 1920-ті роки, завдання, які ставилися розвідникам, вимоги перед особами, яких зараховували до лав розвідки у цей час. На презентації можна було ознайомитися з першими циркулярами щодо організації і функціонування підрозділів розвідки радянської України, особовою справою першого керівника Іноземного відділу ДПУ в Україні Володимира Кареліна та іншими документами, йдеться у повідомленні.