Гільдія кіноакторів США назвала своїх номінантів

Гільдія кіноакторів США назвала номінантів на свої премії (Screen Actor Guild Award). Найбільше номінацій - по чотири - отримали фільми Боєць (The Fighter) Девіда Расселла і Король каже! (The King`s Speech) Тома Хупера.

Це підвищує шанси цих картин на отримання найпрестижнішої нагороди в світі кіномистецтва - Оскара.

На головну нагороду - за найкращий акторський склад, крім Короля і Бійця, претендують також драма Даррена Аронофскі Чорний лебідь (Black Swan), трагікомедія Лізи Холоденко Діти в порядку (The Kids Are All Right) і Соціальна мережа (The Social Network) Девіда Фінчера.

Гільдія кіноакторів США є профспілкою кіно-і телеактеров, і лауреати її премії часто отримують і статуетки Оскара.

Фільми Король каже! і Боєць є фаворитами і премії Золотий глобус, отримавши у вівторок відповідно сім і шість номінацій.

Нагадаємо також, що на початку грудня 2010 року фільм Король каже! отримав п`ять премій британського незалежного кіно (British Independent Film Awards), в тому числі і в головній категорії - Найкращий фільм.

Корреспондент