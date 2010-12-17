Гільдія кіноакторів США назвала своїх номінантів
Фільми Боєць і Король каже!
Гільдія кіноакторів США назвала номінантів на свої премії (Screen Actor Guild Award). Найбільше номінацій - по чотири - отримали фільми Боєць (The Fighter) Девіда Расселла і Король каже! (The King`s Speech) Тома Хупера.
Це підвищує шанси цих картин на отримання найпрестижнішої нагороди в світі кіномистецтва - Оскара.
На головну нагороду - за найкращий акторський склад, крім Короля і Бійця, претендують також драма Даррена Аронофскі Чорний лебідь (Black Swan), трагікомедія Лізи Холоденко Діти в порядку (The Kids Are All Right) і Соціальна мережа (The Social Network) Девіда Фінчера.
Гільдія кіноакторів США є профспілкою кіно-і телеактеров, і лауреати її премії часто отримують і статуетки Оскара.
Фільми Король каже! і Боєць є фаворитами і премії Золотий глобус, отримавши у вівторок відповідно сім і шість номінацій.
Нагадаємо також, що на початку грудня 2010 року фільм Король каже! отримав п`ять премій британського незалежного кіно (British Independent Film Awards), в тому числі і в головній категорії - Найкращий фільм.