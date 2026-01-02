'Ми створили монстра': за останній рік війна дронів в Україні моторошно змінилася, - NYT

На полі бою настає ера роботів-убивць.

Війна з використанням дронів в Україні за останній рік зазнала моторошнх змін, і поле бою стало місцем народження потужної нової зброї. Як пише The New York Times, протягом 2025 року у війні між Росією та Україною на фронті почала формуватися ера роботів-убивць.

"На лінії фронту і над повітряним простором обох країн безпілотники з нещодавно розробленими автономними функціями щодня використовуються в бойових діях. До минулої весни безпілотники Bumblebee, запущені з українських позицій, здійснили понад 1000 бойових вильотів проти російських цілей. Пілоти стверджують, що відтоді вони здійснили ще тисячі вильотів", - пише видання.

Як пише NYT, посилаючись на звіти російської технічної розвідки, поява дронів Bumblebee викликала тривогу у військових колах Кремля. В одному зі звітів, що ґрунтується на розборі пошкодженого безпілотника Bumblebee, знайденого на фронті, описувався загадковий дрон із чипсетами і материнською платою "найвищої якості, що відповідають рівню провідних світових виробників мікроелектроніки". У звіті зазначалися недоліки, очікувані від прототипу, але він закінчувався зловісним прогнозом: "Незважаючи на наявні обмеження, - заявлялося в ньому, - технологія продемонструє свою ефективність", і сфера її застосування "продовжуватиме розширюватися".

"При цьому безпілотники Bumblebee рідко літають поодинці. Україна перетворилася на полігон для випробувань із бойовою стрільбою, де виробники зброї, уряди, венчурні капіталісти, передові підрозділи, а також програмісти та інженери з усього Заходу співпрацюють для створення зброї", - наголошується в статті.

Розвиток автономних дронів

До функцій, що виконуються тепер автономно, належать: зліт або зависання без пілота, геолокація, навігація до районів атаки, а також розпізнавання цілей, відстеження і переслідування - аж до нанесення кінцевого удару, смертельної точки польоту. Розробники програмного забезпечення також об'єднали кілька дронів у спільний застосунок, що дає змогу передавати управління польотом між пілотами або організовувати дрони в строго послідовні атаки - крок до керованих комп'ютером роїв. Зброя з такими можливостями перебуває в руках сухопутних бригад, а також підрозділів ППО, розвідки і десантних частин.

Водночас, за даними дослідження збитих російських безпілотників, проведеного приватною компанією Conflict Armament Research, армія РФ також приймає на озброєння зброю, вдосконалену за допомогою ШІ.

Моральна межа

Навіть зброя, яку генерали та експерти звеличують як разюче точну, наприклад, ракети з GPS-наведенням або бомби з лазерним наведенням, часто влучала не в ті цілі, вбиваючи невинних людей. А напівавтономні дрони посилюють наявні небезпеки і становлять нові загрози.

Як запобіжний захід проти виходу зброї, що працює на основі ШІ, з-під контролю, багато технологів давно виступають за "утримання людини в процесі", що означає запобігання ухваленню зброєю рішень про вбивство поодинці. Згідно з цією логікою, навчена людина має оцінювати і схвалювати всі цілі, в ідеалі маючи можливість скасувати окремий удар і кнопкою відключити всю систему.

Однак деякі напівавтономні системи озброєння в Україні вже можуть ідентифікувати цілі без участі людини, а багато українських систем із можливістю втручання людини недорогі й можуть бути скопійовані та модифіковані талановитими програмістами в будь-якій точці світу.

"Я думаю, ми створили монстра", - сказав Назар Бігун, фізик, який пише програмне забезпечення для нанесення ударів по цілі. "І я не впевнений, куди він приведе".

Війна дронів в Україні

Генеральний директор української оборонної компанії Ark Robotics прогнозує, що майбутнє військової справи полягатиме в тому, щоб один солдат міг керувати величезними роями дронів, які можуть працювати разом автономно.

Також BILD повідомляв, що Україна розширює застосування бойових дронів із ШІ. У виданні зазначили, що система здатна ідентифікувати і відстежувати відразу кілька цілей. Однак оператор може вказувати пріоритетні цілі, що знижує навантаження на нього, однак не позбавляє контролю над ситуацією.

