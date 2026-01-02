Один із найпопулярніших iPhone у світі визнали 'вінтажним': що це означає

iPhone 11 Pro став "вінтажним" через пару місяців після версії Pro Max – при цьому обидві моделі ще працюють на iOS 26.

Компанія Apple вкотре оновила свої списки продуктів, позначені як "вінтажні" й "застарілі", і цей список нещодавно поповнили iPhone 11 Pro, останній MacBook Air з процесором Intel та Apple Watch Series 5.

iPhone 11 Pro став "вінтажним" через кілька місяців після версії Pro Max – при цьому обидві моделі все ще отримують оновлення і підтримують актуальну iOS 26. Причина в тому, що Apple визнає девайс вінтажним тоді, коли з моменту зняття його з продажу минає понад п'ять років.

Для користувачів це означає, що сервісні центри Apple прийматимуть смартфони на ремонт тільки за наявності відповідних запчастин. А вже після семи років від зняття продажів Apple переводить пристрій до списку застарілих – їх не приймають на ремонт.

До оновленого списку вінтажних пристроїв увійшли:

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)

iPhone 8 Plus 128 ГБ

iPhone 11 Pro

iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular

Apple Watch Series 5

У грудні 2025 року Apple оновила й список застарілих пристроїв: до нього увійшов легендарний iPhone SE. Пристрій почали офіційно продавати навесні 2016 року, але тільки зараз компанія вирішила, що він остаточно застарів.

Повідомляється, що цієї осені Apple анонсує iPhone 18 Pro/Pro Max, iPhone Air 2 і складаний iPhone. Базовий iPhone 18, якщо вірити чуткам, вийде на півроку пізніше.

