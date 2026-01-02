За словами Демченка, окупанти зменшили свою активність на цьому напрямку.

У Грабовському Сумської області противник не робить спроб вийти за межі цього населеного пункту і просунутися вглиб території України.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, якщо у грудні фіксувалися спроби ворога розширити зону боїв, то в останні дні російські окупанти у прикордонні Сумської області якихось штурмових дій не проводять. При цьому, додав він, що ворог зазнає великих втрат.

"У межах Краснопільської громади, зокрема, по напрямку населеного пункту Грабовське, також противник якихось активних дій щодо спроб вийти за межі цього населеного пункту і просунутися вглиб території нашої країни не здійснював останні кілька днів", - зазначив Демченко.

Грабовське: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що російські солдати, які у грудні зайшли в село Грабовське Краснопільської громади Сумської області, і викрали понад 50 українців, намагалися атакувати та просуватися вглиб України, але це їм не вдалося.

Він пояснив, що вказаний населений пункт розташований безпосередньо на лінії кордону з РФ. За його словами, на початку активізації противника деяким українським підрозділам довелося відійти з окремих позицій, проте російські сили не змогли просунутися за межі населеного пункту та зазнали вогневого ураження.

