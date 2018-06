У Ліверпулі зносять помешкання Рінґо Стара

Ліверпульська мерія вирішила знести будинок, у якому народився і жив Рінґо Стар. Захисники спадщини Британії протестують.

Британський міністр з питань житла скритикував плани знести будинок, у якому народився і жив перкусіоніст у групі Бітлз Рінґо Стар.

Місцеві політики проголосували за те, щоб знести той будинок у Ліверпулі, оскільки він розташований у районі, який заплановано реконструювати.

Сьогодні Рінґо Стар живе у Монте Карло. У свої 70 років він не полишає музику і більшу частину 2010 року провів у гастролях Сполученими Штатами.

А народився він у маленькому із червоної цегли будинку Вікторіанської доби на Медрін Стріт у тій частині Ліверпуля, де мало що змінилося за останні кілька десятків років.

У деяких будинках на тій вулиці ще й досі є туалети на вулиці, що трапляється у Британії надзвичайно рідко. Інші - практично поїла пліснява.

У серпні Ліверпульська міська рада проголосувала за те, щоб знести 400 будинків у тому районі, пояснивши своє рішення тим, що стару нерухомість набагато дорожче ремонтувати, аніж побудувати нову.

Однак захисники культурної спадщини Британії вважають, що будинок Рінґо Стара вартий того, щоб його зберегли.

"Це важливе місце. Знести його звісно можна, а от повернути назад - ні. Я вважаю, що це питання нашої спадщини", - заявив міністр з питань житлового фонду Ґрант Шаппс і додав, що в інших місцях подібну нерухомість вдалося реставрувати.

У Британії час від часу лунає критика щодо програми, що передбачає знесення цілих вулиць традиційних міських помешкань.

В органи влади приходить чимало листів від громадян, які вважають, що це назавжди змінить обличчя країни, яке досі так яскраво вирізнялося з-поміж її європейських сусідів.

Група "Врятуймо британську спадщину" також писала звернення до британського уряду з проханням припинити зносити історичні житлові квартали.

Багато поціновувачів Бітлз вважають, що рідне помешкання Рінґо Стара потрібно перетворити на туристичну принаду на зразок тих, у яких народилися Джон Леннон і Пол МакКартні і які перебувають під захистом Національного фонду.

Мерія Ліверпуля каже, що вона проконсультувалася з місцевими жителями і що більшість із них погоджується на знесення. Міська рада однак пообіцяла взяти до уваги пораду міністра і відкласти термін знесення, аби дати захисникам спадщини час для висунення їхніх ідей.

Отже доведеться лише сподіватися на позитивний вирок політиків `Let it Be` ("Нехай буде").

Українська служба Бі-бі-сі