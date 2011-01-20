20 січня в історії

1661 рік - у Львові засновано університет Казимира. Нині — Львівський університет імені Франка.

1945-й - у Вашингтоні відбулась інаугурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін.

Став президентом під час депресії, почав економіку нових справ, реформу соціальних програм, що зробило його дуже популярним серед населення. Після початку Другої світової війни він запровадив програму ленд-лізу для підтримки військових союзників і підготував Атлантичну хартію.

1946 року Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ.

В 1961-му — 44-річний демократ Джон Фіцджеральд Кеннеді, обраний 8 листопада 1960, став 35-м президентом США.

Він був наймолодшим серед своїх попередників і першим католиком на цьому посту. Кеннеді, передвиборне гасло якого було "Голосуйте за нас і ми розворушимо цю країну", з мінімальною перевагою переміг свого конкурента — колишнього віце-президента республіканця Річарда Ніксона.

У 2006 році в Темзі майже біля стін англійського парламенту був виявлений кит, який заплив туди під час припливу.

Він викликав бурхливий захват у людей щораз, коли випускав фонтан води, з`являючись на поверхні. На жаль, зусилля рятувальників не врятували тварину — кит не витримав всіх випробувань і помер. Цей день варто залишити в пам`яті як день, коли кит приніс радість людям.

20 січня 2009 року Барак Обама став 44-м президентом США, і першим темношкірим.

Народилися:

У 1897 році — Євген Маланюк, поет, громадський діяч.

Збірки поезій та есе були видані у багатьох містах Європи й Америки: "Стилет і стилос" (Польща), "Гербарій" (Гамбург), "Земля й залізо" (Париж), "Перстень Полікрата" (Львів), "Влада" (Філадельфія), "Остання весна" (Нью-Йорк,). Ідея утвердження державності України – центральна ідея поетичного Євгена Маланюка. Поет звертається до витоків української державницької традиції – князівсько-дружинницької доби, періоду гетьманування Б. Хмельницького, І. Мазепи, П. Орлика, в ній прагне відшукати підстави для творення сучасної держави.

1920 року — Федеріко Фелліні, видатний італійський кінорежисер ("Солодке життя", "Дорога", "Казанова Фелліні")

В 1946-му народився Девід Лінч, американський кінорежисер ("Твін Пікс", "Малхолланд Драйв", "Шосе в нікуди2).

1952 рік - Ірина Аллегрова, російська естрадна співачка, акторка, заслужена артистка Російької Федерації.

Найвідоміші пісні - "Странник мой", "Угонщица", "Я тучи разведу руками", "Императрица", "Незаконченный роман". Була солісткою відомої в СРСР групи "Електроклуб".

У 1976-му народилася Анастасія Волочкова, російська танцівниця, колишня балерина Большого театру.

Тиждень тому російська балерина виклала фотографії у стилі "Ню" у своєму блозі для "тих, хто любить погарячіше!"Еротичну фотосесію вона зробила під час відпочинку на Мальдівах разом зі своєю мамою та донькою Арішою.

ТСН