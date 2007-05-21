Газету „Вечірній Київ” безкоштовно розповсюджуватимуть в метро - ЗМІ

Муніципальну газету „Вечірній Київ” безкоштовно розповсюджуватимуть в столичному метро та серед киян, які раніше передплачували газету.

Як повідомляє “Радіо “Київ”, газета перейшла у вечірній режим роботи і виходитиме накладом у 38 тис. примірників.

«Газета перейшла у вечірній режим роботи. Тобто тепер вона може друкувати оперативні новини, про те, що відбулося саме сьогодні, а не вчора. Ми сподіваємося на те, що газета буде популярною, і надходження від реклами дозволять зробити її безкоштовною назавжди», - цитує радіо слова в.о. головного редактора „Вечірнього Києва” Романа КОСТРИЦІ.

У свою чергу «Телекритика» сьогодні повідомляє, що новий номер «Вечірки» зверстали в приміщенні газети «Хрещатик». У п’ятницю, 18 травня, з редакції «Вечірки» почали вивозити комп’ютери та сервер у приміщення газети «Хрещатик». Сьогодні члени колективу «Вечірнього Києва», прийшовши зранку на роботу побачили, що крім комп’ютерної техніки вивезено й меблі. Вони викликали міліцію, було складено протокол.

До газети «Хрещатик» поїхали працювати коректори, літредактор та верстальники з «Вечірки». Творчий колектив залишається у приміщенні «Вечірнього Києва».

Як інформує “Телекритика”, члени колективу провели збори, на яких вирішили висловити недовіру новому в.о. головного редактору Р.КОСТРИЦІ. Також вони проводять консультації з юристами. Боротьба вечірківців за свої права і за свою газету ускладнюється тим, що їхнє «керівництво» з КМДА не дає письмових розпоряджень. Але в активі членів колективу є аудіозапис, на якому начальник Головного управління з питань взаємодії з ЗМІ та зв’язків з громадськістю Тетяна ВАСИЛЬЄВА забороняє їм розповідати іншим ЗМІ про все, що відбувається у «Вечірньому Києві». Крім того, наказ нового в.о. головного редактора про перевезення матеріальних цінностей не підписаний головним бухгалтером газети. Колектив готує лист-звернення до Президента України, уряду, уповноваженого з прав людини тощо.

За даними “Телекритики”, останні тиражі «Вечірки» становили близько 10 тис. примірників.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня 2006 року Київська міська рада ухвалила рішення про звільнення головних редакторів трьох комунальних газет. Зокрема, з посади головного редактора газети «Вечірній Київ » був звільнений Олександр БАЛАБКО.

6 листопада минулого року колектив “Вечірнього Києва” заявив про тиск з боку столичної влади при висвітленні столичної політики. На прес-конференції в.о. головного редактора газети Людмила ВОРОБЙОВА зазначила, що з моменту її призначення їй надходили вказівки від представників Київської міськдержадміністрації з приводу редакційної політики видання.

21 грудня було змінено виконуючого обов’язки головного редактора комунальної газети «Вечірній Київ». На цю посаду було призначено Світлану СИНЯКОВУ, яка мала стаж роботи у цій газеті в певний період часу. З початку березня ц.р. до недавнього часу керувати «Вечіркою» було доручено Олегу АРЕСТАРХОВУ, який раніше працював заступником головного редактора газети «Дело ».