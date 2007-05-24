Елтон Джон дасть благодійний концерт у Києві

16 червня Фонд Олени Франчук «АНТИСНІД» проведе на одній з центральних площ Києва безкоштовний благодійний концерт всесвітньо відомого музиканта – сера Елтона ДЖОНА, присвячений боротьбі зі СНІДом.

Як повідомили УНІАН у фонді, концерт стане першою великою подією нової програми фонду, що одержала назву «На краю!», і розроблена у відповідь на вкрай негативні прогнози міжнародних експертів щодо розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. В рамках цієї програми Фонд «АНТИСНІД» залучить кращий міжнародний досвід для подолання епідемії в Україні і запустить низку принципово нових соціальних інформаційних кампаній.

На презентації програми Олена ФРАНЧУК, засновник Фонду «АНТИСНІД», зазначила: «Ми стоїмо на краю епідемії СНІДу. Тепер небезпека зараження – це проблема кожної сім`ї, кожного громадянина України, - ким би він не був і де б не жив. Але у нас все ще є шанс стримати темпи зростання хвороби. Для цього суспільство має усвідомити реальні масштаби біди, яка нам загрожує. Ми хочемо заручитися підтримкою всіх тих, чий голос буде почутий. Ми хочемо залучити кращий міжнародний досвід. Ми хочемо, щоб країна знала – так, ми на краю. Але особисте знання кожного, особиста відповідальність кожного і, насправді, дуже прості способи особистого захисту, допоможуть нам не переступити цю останню межу. Тому що за цією межею почнуться незворотні процеси, які зруйнують майбутнє наших дітей і нашої країни».

У 2007 році ми представляємо нову міжнародну програму – спільний проект СНІД-ФОНДУ Елтона ДЖОНА і Фонду Олени ФРАНЧУК «АНТИСНІД». Для його реалізації Фонд «АНТИСНІД» і фонд Віктора ПІНЧУКА нададуть грант у розмірі 2,5 мільйонів доларів. Програма розрахована на 5 років. Її головна мета – спираючись на міжнародний досвід СНІД-ФОНДУ Елтона ДЖОНА, допомогти ВІЛ-позитивним дітям і дітям, які втратили батьків унаслідок епідемії СНІДу. В рамках проекту буде розпочата програма психологічної і соціальної допомоги дітям, які живуть в своїх біологічних сім`ях. Важлива частина проекту – підтримка людей, готових усиновити або узяти на виховання ВІЛ-позитивних дітей. Крім того, буде почато пошук потенційних прийомних сімей для дітей-сиріт з ВІЛ/СНІДом. Планується провести серію тренінгів із школярами і вчителями по зниженню рівня дискримінації людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом. Частина ресурсів проекту буде направлена і на більш за дорослих ВІЛ-позитивних дітей, їх опікунів або батьків. Цей компонент допоможе дорослим краще розуміти і вирішувати психологічні проблеми дітей, допоможе батькам правильно розповісти дітям про їх статус, підготувати їх до початку статевого життя.

За інформацією фонду, в Україні найвищі в Європі темпи розповсюдження ВІЛ-інфекції. За експертними оцінками, в Україні інфіковано 1,4% дорослого населення країни. У нас найвищий в Європі відсоток ВІЛ-позитивних вагітних – 0,31% (у окремих регіонах – до 0,8%). Економічна модель прогнозує до 2014 збільшення кількості дітей-сиріт унаслідок смерті обох батьків до 42 тисяч, а дітей, які втратять одного з батьків, до 169 тисяч. Зараз експерти говорять, що ми в своїх «досягненнях» дійшли до тієї межі, за якою почнеться некерований і неконтрольований процес.