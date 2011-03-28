У Трускавці відкрили 5-зірковий готель до Євро-2012

У Трускавці на Львівщині відкрили новий п’ятизірковий готель преміум-класу «Royal Grand Hotel».

Як передає кореспондент УНІАН, ця подія безпосередньо пов’язана з виконанням Державної програми підготовки до Євро-2012.

Участь в урочистому відкритті готелю взяли керівники Трускавця та Львівщини, провідні туроператори СНД.

«У цьому готелі можна відпочити і полікуватися, тут все облаштовано для різних категорій людей. Сюди не вкладено жодної копійки бюджетних коштів. Важливо, що держава створює позитивний інвестиційний клімат для такого бізнесу. І саме таких людей, які реально роблять справи, підтримуватиме влада», - зазначив під час церемонії урочистого відкриття голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.

Він також повідомив, що дасть окреме доручення, щоб робоча комісія з прийому в експлуатацію цього закладу, зробила усе, щоб він запрацював протягом десяти днів.

Довідка УНІАН. Готель на 137 номерів побудовано на базі комплексу «SPA - Женева», який вже багато років приймає відвідувачів з усіх куточків України й світу. Відкриття нового готелю безпосередньо пов`язане з виконанням Державної програми підготовки до Євро-2012.

Новий готель надає клієнтам широкий вибір вишуканих представницьких номерів. Готель має потужну лікувальну базу, бальнеологічний і SPA - центри з широким спектром послуг. Професійний підхід, новітнє устаткування і провідні косметологічні лінії дозволять за лічені дні відновити здоров’я і красу клієнтів.