У Чернігові вперше пройде фестиваль шаржів і карикатур

Уперше в Чернігові 1 квітня до Дня гумору пройде міський фестиваль шаржів і карикатур "КаКТус-2011".

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міської ради, розшифровується назва заходу "КаКТус" як "карикатурно-коміксна тусовка".

Мета фестивалю - ознайомити чернігівців та гостей міста з творчістю місцевих художників, що працюють у жанрі шаржів та карикатур. Свої роботи на виставці у Чернігівському музеї сучасного мистецтва "Пласт Арт" представлять художники Олександр БРОНЗОВ, Дмитро КОЙДАН, Олег СИНЕЛЬНИК та інші.

На виставці, що триватиме до 7 квітня, вони запропонують оригінальні шаржі і карикатури із гумористичними зображеннями відомих особистостей Чернігова та сцен із життя міста. Як попередили організатори, під час фестивалю на гостей та учасників чекатимуть різноманітні сюрпризи. Родзинкою мистецької акції стане те, що відвідувачі й гості зможуть за бажанням отримати власний шарж.