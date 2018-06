Тріо Вілла Бернарда привезе у Київ сучасний нью-йоркський джаз-фанк

11 квітня о 20:00 в Центральному Будинку Художника (вул. Артема, 1-5, Львівська площа) у рамках серії «Музика справжнього смаку» відбудеться концерт американського джаз-фанкового колективу Will Bernard Trio:

Вілл Бернард (Will Bernard) – гітара,

Віл Блейдс (Wil Blades) – орган Hammond,

Саймон Лотт (Simon Lott) – барабани.

Про це УНІАН повідомили-в продюсерському центрі «Jazz in Kiev».

Гітарист і бенд-лідер Вілл Бернард (Will Bernard) народився і виріс у Каліфорнії, де й дебютував на великій сцені в складі Hieroglyphics Ensemble мультиінструменталіста Пітера Апфельбаума (Peter Apfelbaum). З того часу музикант встиг пограти у величезній кількості дуже різних груп, виконуючи то джаз, то хіп-хоп, то world music. Одним з найбільш успішних проектів 90-х років минулого століття для Бернарда стала група T.J. Kirk, заснована спільно з Чарлі Хантером (Charlie Hunter). Альбом If Four Was One, записаний цією командою в 1997-му році, отримав номінацію на Греммі.

З 1998 року Вілл Бернард записується як лідер власних проектів. Найуспішніший його диск Party Hats (2007), що вийшов на лейблі Palmetto Records, претендував на Греммі в категорії найкращий сучасний джазовий альбом. У 2008-му гітарист випустив свій останній на сьогоднішній день диск – фанковий Blue Plate Special, участь у записі якого взяли такі зірки сучасного джазу, як клавішник Джон Медескі (John Medeski) і барабанщик Стентон Мур (Stanton Moore). Крім вже згаданих музикантів, Бернард виступав разом з органістами Доктором Лонні Смітом (Dr. Lonnie Smith) і Робертом Уолтером (Robert Walter), барабанщиком Ідрісом Мухаммадом (Idris Muhammad), групами Jacob Fred Jazz Odyssey і Sex Mob.

Багато критиків називають Вілла Бернарда одним з найкращих американських джазових гітаристів сучасності, який заслуговує на пильну увагу з боку меломанів.

Наразі Вілл Бернард мешкає в Нью-Йорку, де багато виступає в місцевих клубах, а також гастролює по світу на чолі власного органного тріо. Саме з таким складом музикант відвідає Київ. Разом з Бернардом приїдуть барабанщик Саймон Лотт (Simon Lott) і один з найкращих молодих виконавців на органі Hammond Віл Блейдс (Wil Blades). Блейдс, варто відзначити, вже чотири роки поспіль потрапляє до числа найкращих органістів за результатами опитування джазових критиків, проведеного журналом DownBeat.

Вартість квитків – від 80 до 220 грн.

Ведучий концерту – Олексій Коган.

Замовити квитки можна за телефоном 095 111 55 77 або на сайтах www.jazzinkiev.com.