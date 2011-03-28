Ліндсей Лохан вважає найбільшою своєю проблемою батькове прізвище

Скандальна акторка Ліндсей Лохан вважає, що її найбільшою бідою є тато Майкл Лохан. Актриса хоче змінити прізвище та не спілкуватись із батьком.

Останньою краплею став арешт татка. Нагадаємо, інцидент за участю Лохан-старшого стався в понеділок, 21 березня. Майкл виявив, що його екс-кохана Кейт Мейджор, з якою він разом жив, приїхала забрати щось зі своїх речей. Він почав кричати на неї. Коли Кейт пригрозила, що подзвонить в поліцію, Лохан почав душити її рушником і заявив, що перед приїздом правоохоронців поріже себе бритвою і скаже, що це вона. Майкла було заарештовано.

Ліндсей тепер соромно носити це прізвище. Мати акторки Діна заявила: відносини між дочкою і батьком дійшли до крайньої точки.

"У моєї дочки і так не найкращий період у кар`єрі, а її прізвище тепер і зовсім стає символом скандалу! Тому вона, можливо, його змінить", - повідомила мама акторки.

Сама Діна і її молодша дочка Алі також змінять прізвище. Діна візьме дівоче - Салліван.

Нагадаємо, у дівчини є приводи ображатися на тата. Нещодавно він поділився з таблоїдом Grazia побоюваннями за її життя. Мовляв, його донька "вживає цілу купу несумісних медикаментів і при цьому не відмовляє собі в алкоголі".

"Я думаю, найбільший фокус у моєму житті - це зрозуміти, як жити з тими травмами, яких заподіяв мені мій батько", - зізнавалася акторка.

ТСН.ua