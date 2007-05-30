До дня захисту дітей покажуть виставу сучасного балету «Кармен STREET»

1 червня 2007 року до Міжнародного дня захисту дітей на сцені Театру російської драми ім. Лесі Українки відбудеться вистава сучасного балету «Дитя вулиці» («Кармен STREET») на музику Д. Бізе – Р. Щедріна.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила Заслужена артистка України, володарка призу «Зірка Голівуду», відомий балетмейстер Алла РУБІНА.

Постановка та авторство балету «Кармен STREET» належать Аллі РУБІНІЙ, репетитором-балетмейстером став Заслужений артист України Євген КАЙГОРОДОВ.

За словами А. РУБІНОЇ унікальність балетної вистави полягає у синтезі хореографічних жанрів та оригінальності оформлення, а також в її соціальній значимості. У виставі гостро порушується проблема соціальної нерівності. Як розповіла балетмейстер, у своїй постановці вона зіткнула два паралельні прошарки суспільства – безпритульних і соціально забезпечених.

Постановники вистави ставлять собі за мету привернути увагу молоді нашої країни до проблеми розшарування суспільства та загальнолюдських цінностей.

У виставі задіяно 60 учасників – школярів і студентів культурного центру «Кияночка».

Керівник «Кияночки» Дмитро КАЙГОРОДОВ наголошує, що хоча, учасники вистави досить молоді (наймолодшій учасниці балету 7 років), вони цілком професійно відтворюють характер своїх героїв.

Вистава буде на одну дію о 12.00 та о 19.00 перша частина – концерт вихованців культурного центру «Кияночка», друга частина – балет «Кармен STREET».

Квитки коштують від 20 до 50 гривень. Денний сеанс малозабезпечені зможуть відвідати безкоштовно.