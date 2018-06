У Харкові відкрито Єврейський дім

У Харкові відкрито новий Єврейський дім.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Участь в урочистій церемонії відкриття Єврейського дому за адресою вулиця Тобольська, 46, взяли заступник Харківського міського голови Ігор ТЕРЕХОВ, заступник голови Харківської облдержадміністрації Вадим ЛАНДСМАН, Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, Генеральний консул Федеральної Республіки Німеччина в Донецьку Клаус ЦИЛЛІКЕНС, керівники іноземних дипломатичних установ у Харкові, представники єврейських громадських організацій.

Також почесними гостями церемонії були більш як 60 керівників міжнародних добродійних фондів, лідерів місцевих громад та представників міжнародних засобів масової інформації з США, Великої Британії та Ізраїлю.

«Відкриття нового Єврейського дому - знаменний захід для нашого міста і дуже втішно, що стільки людей зібралося тут сьогодні. Ця подія стала можлива завдяки зусиллям міжнародних фондів, обласної адміністрації та міської ради. Це ще один крок на шляху зміцнення міжнародного іміджу нашого міста, що особливо важливе зараз, коли Харків готується приймати матчі Євро-2012», - сказав І.ТЕРЕХОВ.

Довідка УНІАН. Єврейський дім побудований на кошти міжнародних добродійних фондів World Jewish Relief (Велика Британія), Conference on Jewish Material Claims against Germany (США), The American Jewish Joint Distribution Committee (США). Єврейська громада Харкова нараховує більше 40 тис. осіб.