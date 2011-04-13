13 квітня в історії

У 1923 році відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону "Уемблі”.

"Уемблі" — головний стадіон англійського футболу. Цей стадіон став легендою не лише англійського, але і світового футболу. Восени 2002 року почався зносити стадіон, для того, що б на його місці побудувати нову сучасну арену. Після довгого будівництва новий Уемблі відкрили на початку 2007 року товариським матчем молодіжної збірної. Оновлений стадіон став одним з найграндіозніших стадіонів світу з місткістю 90 000 глядачів (найбільшим по місткості в Англії і другим, після Камп Ноу в Європі), в його підтрибунних приміщеннях є ресторани, магазини тощо. Уемблі претендував на проведення фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2007/2008 і сезону 2008/2009, але програв стадіонам Лужники в Москві і Олімпіко в Римі. Але на старій арені проходило 5 фіналів Ліги (або Кубка) чемпіонів, що є рекордом.

1925-го відбулося відкриття першої у світі регулярної авіаційної вантажоперевізної лінії Детройт — Чикаго (США), яку організував Генрі Форд; літаки перевозили комплектацію для його автомобільних заводів.

1990 рік — Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940 року ) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР звинувачував нацистів).

У 1993 році компанія Adobe оголосила про початок продажу в червні програми Acrobat, призначеної для тиражування і публікації електронних документів зокрема в Інтернеті.

Сьогодні народилися:

У 1748 році — Джозеф Брама, англійський винахідник.

Професійний столяр-черонодеревник захопився створенням замка, який неможливо відкрити відмичкою. Джозеф Брама виставив у вітрині свого магазину сконструйований ним замок з обіцянкою виплатити нагороду в 200 гіней тому, хто зуміє його відкрити. Протягом 67 років нікому це не вдавалося, поки нарешті один механік-умілець упорався із завданням, витративши на злом 51 годину. А Брама створив ще низку складних високоточних інструментів, які поклали початок бурхливому розвитку машинобудівного виробництва в Англії XIX століття, винайшов гідравлічний прес, машину для нумерації банкнот та інше.

1771 року народився Річард Тревітік, англійський винахідник, який створив парову машину підвищеного тиску й побудував перший паровоз.

1963 рік — Гаррі Каспаров, російський шахіст.

Гросмейстер, 13-й чемпіон світу з шахів (1985-2000років), володар 11 шахових "Оскарів”. Нині — опозиційний політик, один із лідерів рухів "Інша Росія” і "Солідарність”

В 1973-му народився Сергій Шнуров, російський музикант, лідер групи "Ленінград".

1975-го народилася Тетяна Навка, російська фігуристка походженням з України.

Олімпійська чемпіонка 2006 року в танцях на льоду, дворазова чемпіонка світу (2004, 2005 років), триразова чемпіонка Європи (з Романом Костомаровим).

ТСН