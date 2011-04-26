Росіяни і українці не поділили Колобка

Автори Казковій карти України посварилися з укладачами аналогічної карти Росії, звинувачуючи росіян у тому, що вони привласнили собі таких казкових героїв як Колобок, Ілля Муромець, Курочка Ряба та інших, повідомляє ТСН.ua.

Герої українського фольклору відтепер будуть представляти світові Росію. Корінними російськими значаться Колобок, курочка Ряба, Дід Мороз і Снігуронька, Золота рибка, соловей-розбійник, Кощій Безсмертний, Мара, Баба Яга, Іван-дурень, і Ілля Муромець та інші.

Так, згідно Казкової карти Росії, батьківщиною Колобка вказана та ж, що й у Леніна - Ульяновська область. В Ульяновську вже прийняли програму з популяризації цього казкового бренду.

Автори української карти не згодні з російськими колегами. За їхніми словами, в Росії навіть слова такого - "коло" - не було.

"Вище Чернігова ще 100-150 років тому пшениця не росла, росла тільки гречка. Тому я можу точно сказати, що це казка хліборобського народу", - впевнений дослідник українських казок Костянтин Олійник.

У свою чергу керівник проекту Казкова карта Росії Олексій Козловський заявив, що ім`я Колобка походить від слова колебятка, яким називали останній хліб з діжі, залишки тіста, тобто те, що стало сировиною для створення казкового героя.

Українці також стверджують, що батьківщиною Іллі Муромця, якого росіяни прописали в Муромі Володимирської області, було невеличке українське містечко Муровськ.

"Коли князь покликав Іллю Муромця захищати Київ, то він дістався до міста за 5 годин, тобто фактично дійсно він міг дістатися з Чернігівської області за 5 годин до Києва, але ніяк не з міста Мурома", - говорить керівник Казкової карти України Марина Применко .

Тому тепер українську карту доклеювати героями сучасних казок, де є конкретний автор. Наприклад, з російськомовним українцем Незнайкою Росія погоджується: на вулиці Квіткова в Ірпені під Києвом виріс письменник Микола Носов і тут створив своє Квіткове місто.

У світі фольклор як такої поки що не охороняється на міжнародному рівні. Тому юридично закріпити казки як продукт інтелектуальної власності українського народу неможливо. Незважаючи на розбіжності, вчені переконані: ніхто не буде судитися за Колобка з Росією чи за котика і півника з Литвою.

Нагадаємо, що робота над Казковою картою України почалася взимку 2011 року. Вона має об`єднати всю інформацію про місця народження героїв українського фольклору та сучасних казок.