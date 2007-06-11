У Севастополі пройде 2-й Міжнародний музичний фестиваль „Зірковий берег”

У Севастополі з 7 липня по 28 серпня триватиме 2-й Міжнародний музичний фестиваль „Зірковий берег”.

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкритого засідання оргкомітету фестивалю повідомлено, що „Зірковий берег” (проходитиме на базі однойменного Міжнародного молодіжного центру відпочинку в приміському селищі Орловка, на Північній стороні міста) розпочнеться гала-концертом, в якому візьмуть участь популярні українські та російські естрадні виконавці.

За задумом членів оргкомітету, який очолює екс-голова Севастопольської міської державної адміністрації Леонід ЖУНЬКО (почесними співголовами оргкомітету фестивалю є голова міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН і голова міськради Валерій САРАТОВ), „Зірковий берег” має на меті пропаганду здорового способу життя, організацію активного молодіжного відпочинку, виявлення і підтримку молодіжного творчого потенціалу. Фестиваль є унікальним тим, що на березі Чорного моря майже 60 днів триватимуть щоденні концертні програми, конкурси, ігри і відпочинок. На сьогодні вже відомо, що учасниками фестивалю будуть Ані ЛОРАК, ЛОЛІТА, Тетяна НЄДЄЛЬСЬКА, групи "Браво", "Корні", "Город 312", "Дискотека "Аварія". Як і минулого року, проект здійснюється спільно з телеканалом "O — TV".

Крім того, як повідомлено на засіданні оргкомітету, цього року на "Зірковому березі" стартують нові для Севастополя проекти. Зокрема, це Міжнародний конкурс "Пісні моря", який є телевізійним проектом, в основі якого - змагання між молодими музичними виконавцями. Протягом фестивалю також відбудуться концерт під назвою "Літні канікули проекту "Шанс", в якому візьмуть участь переможці та учасники проекту "Шанс", та XI-й Міжнародний конкурс краси "Перлина Чорного моря - 2007".

Члени оргкомітету також заявили, що вони прагнуть, щоб фестиваль „Зірковий берег” став своєрідною візитівкою Севастополя, і щоб про нього дізналися якомога більше людей.